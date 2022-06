Durante il Nintendo Direct NieR:Automata The End of YoRHa Edition annunciato su Switch

Un Nintendo Direct molto poco Mini con un sacco di novità.

Un Nintendo Direct scoppiettante

Un Nintendo Direct Mini veramente scoppiettante con un sacco di annunci di terze parti e, anche e soprattutto, la notizia dello sbarco sulla console Nintendo di Nier: Automata, in una versione appositamente pensata per essere giocata anche in portabilità a sessanta fotogrammi, almeno stante il sito ufficiale, e con contenuti ad hoc, tra cui alcuni dlc presi direttamente dal mondo di Reincarnetion. Insomma un modo molto ghiotto per entrare nel mondo dello splendido titolo di Platinum Games uscito su PS4 nel 2017 ma anche una “scusa” per i fan di Yoko Taro (un po’ come me, vero Nier Replicant?). Speriamo in un porting degno per NieR:Automata The End of YoRHa Edition.

Oltre a questa sciccheria spazio anche per l’annuncio di Mario + Rabbids. Sparks of Hope in uscita il prossimo 20 ottobre e il delizioso Shin-Chan: Me and the Professor on Summer Vacation previsto per questo agosto, con un’uscita mondiale dopo quella giapponese. C’è anche da ricordare lo sbarco sulla console Nintendo dei tre Persone “storici”, ovvero Persona 3, 4 e Persona 5 Royal più Dragon Quest Treasures e Super Bomberman R2.

Difficile resistere a una box-art così

Insomma un Nintendo Direct davvero per tutti i gusti, con annunci ex novo di esclusive molto importanti per l’ecosistema Nintendo ma anche riesumazione, diciamo così, di vecchie glorie del passato più alcuni approfondimenti sul tema cloud-game come A Plague Tale Requiem. Certamente a