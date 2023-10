Marvel’s Spider-Man 2: du Uomini Ragno is meglio che uàn

Marvel’s Spider-Man 2 migliora in tutto una formula di sicuro successo (e specie migliora la storia).

Marvel’s Spider-Man 2, nuova esclusiva di Sony Playstation 5 a firma di Insomniac Games, è come se ribadisse , e nell’ecosistema Sony e nel mondo del gaming più in generale, la centralità, o comunque l’importanza, del genere action. Già perché dopo la scorpacciata in epoca PS3 e PS4 diciamo che negli ultimi non è che titoli del genere siano proprio abbondanti. Certo c’è stato God of War Ragnarok (a proposito, qui la mia recensione) ma al netto di questa eccezione grande come una casa, l’action languiva. Ed ecco allora arrivare sui nostri scaffali il secondo capitolo di Spider-Man. Se il primo titolo ci aveva divertito grandemente, questo secondo migliora in tutto la formula del precedente, attraverso un’addizione di sicuro successo, ovvero proponendoci la possibilità di controllare non uno ma ben due Spider-Man, ovvero Peter Parker e Miles Morales e donandoci una New York brulicante di vita (che è poi, a tutti gli effetti, la “terza” protagonista del titolo):

Fin dalle battute iniziali e poi nel prosieguo il gioco non fa nulla per evidenziare la sua natura per tutti. Infatti scordatevi meccaniche “di nicchia” o un tipo di approccio à la Dark Souks, cioè che ti costringe a dover fare i conti con la “sua idea hardcore” di gioco. Marvel’s Spider-Man 2 è sempre un divertimento a portata di controller anche per il giocatore più sprovveduto. Nonostante infatti il ramo delle abilità e i gadget equipaggiabili siano aumentati decisamente rispetto al primo capitolo, alla fine, specie alle difficoltà più basse, si potrà superare gli scontri attraverso anche uno schiacciare i tasti in maniera randomica, ma comunque il titolo offre anche una sua profondità lato combat-system (sempre centrato su un freeflow di tangibile bontà). Dove il titolo di Insomniac fa proprio godere, raggiungendo in uno dei due ambiti un vertice, a mio avviso, quasi assoluto è la mobilità in mappa, spostarsi per New York con il classico “swing” della ragnatela è gioia allo stato puro e poi dando al giocatore una telecamera praticamente perfetta, con un’inquadratura sufficientemente ampia per controllare lo stage di gioco e abbastanza mobile da vedere, in ogni dove, gli eventuali incontri con i nemici.

Dove invece il titolo pare “soffrire” di più, al netto della sua squisita natura di gioco “per tutti”, è nella qualità dei singoli poligoni. Ho giocato Spider-Man 2, infatti, in modalità prestazioni a 60 fps che, pur essendo sempre granitici, non offrivano quel colpo d’occhio che avevo avuto nel primo capitolo. Forse qui si può ravvisare la natura originariamente di un videogioco che poi è stato deciso di fare uscire su console only current gen (anche dal punto di vista della composizione poligonale dei volti, ahinoi, tutti o quasi gli npc paiono un po’ senza vita, dei pupazzoni, insomma, a differenza del modello di Miles Morales, invece, ottimamente realizzato). Al di là di questo, però, le innovazioni come “le le ali di ragnatele” (per altro perfettamente rispettose della tradizione fumettistica del ragno) sono una grande novità, dando la possibilità di sposarsi in mappa rapidamente, sfruttando le correnti ascensionali e planando ora dolcemente ora scendendo in picchiata. L’alternanza Miles – Peter poi offre grande varietà di approcci, con un Miles più scattante e “saettante” e un Peter più potente e distruttivo (Peter simbionte, poi, rasenta la perfezione per quanto “sbagliato e op” giustamente è). Anche la parata di villain e personaggi dello “Spider-verse” è un tocco che ho particolarmente gradito come ho amato e apprezzato la trama, grazie a una sceneggiatura decisamente migliore rispetto al primo capitolo e che rende Spider-Man 2 al livello di una “gran storiona Marvel”, di quelle a fumetti eh, intensi, non cinematografiche. Quindi, per tutta questa somma di ragioni, sì, du Uomini Ragno is meglio che uàn e il videogioco si merita a tutti gli effetti un 9 pieno.