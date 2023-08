Poltchageist, il pokemon ispirato al tè matcha e al kintsugi

Poltchageist, versione alternativa e regionale di Polteageist è stato presentato in un evento dedicato.

www.youtube.com Poltchageist è ossessionato dal riparare le cose

Va detto che Poltchageist è davvero un Pokemon intrigante. Questo è stato il mio primo pensiero al termine del video di presentazione della nuova creatura che impareremo a conoscere nei prossimi dlc di Scarlatto e Violetto. Seppur i giochi non mi abbiamo, per nulla, convinto, come ho scritto qui, il pokemon erba-fantasma mi ha colpito sia per il suo desing, abbastanza particolare, sia anche per la sua storia, ben presentata nel già citato filmato.

L’idea che un intransigente maestro di tè, per la sua estrema severità, abbiamo “creato” uno spirito matcha ibridato con la filosofia nipponica della riparazione kintsugi mi pare davvero azzeccata, peccato che, come in altri casi, molto probabilmente poi nel gioco tutta questa lore andrà un po’ sprecata se non proprio del tutto abbandonata (ogni riferimento a Greavard è…voluto!). Sicuramente i dlc Maschera turchese e Disco indaco avranno un compito non semplice: ovvero risolleverete, praticamente in toto, i giochi di nona generazione, tra i meno fortunati, per usare un eufemismo, mai fatti.

Nell’attesa di provarli e toccarli con mano, per dare poi un giudizio scevro dal fanboysmo ma il più obiettivo possibile, la nuova creatura presentato nell’evento mi ha sicuramente divertito e ho apprezzato il concept. Ciò non toglie che il modello in game, ancora una volta, sia parecchio sconsolante per la “qualità grafica”.