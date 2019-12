Un Godzilla come albero di Natale, per delle feste mostruose!

In Nuova Zelanda c’è un signore di nome Steven Newland che probabilmente ha i poteri del super papà, prima di tutto perché ha un idrovolante tutto suo e di mestiere fa il pilota d’aereo e in secondo luogo riteniamo debba essere menzionato tra i super eroi perché è un mago del fai-da-te e così, per festeggiare il Natale con la sua famiglia, ha costruito un albero di Natale a forma di Godzilla, con gli occhi rossi che si illuminano e la bocca che sputa fumo!

Non è certo cosa da tutti, anche se sembra facile: bisogna prima costruire la struttura, poi riempirla di rami verdi finti e inserire dentro la parte elettrica e meccanica che sputa il fumo! Sul sito di Steven trovate nella sezione hobby anche qualche scatto in più della costruzione di Godzilla, ma ormai è tardi, Natale è troppo vicino! Tenete questo post per l’anno prossimo!

Youtube - L’albero di Natale Gozilla che difende i regali!

Noi non possiamo che inchinarci di fronte alla fantasia e alla capacità costruttiva di Steven e immaginiamo che il mega-Godzilla-sputa-fumo sia stato ideato per difendere i regali sotto l’albero dalla curiosità di suo figlio, fino alla mattina di Natale!

Tra l’altro, sapevate che il Natale in Nuova Zelanda cade d’estate? Essendo infatti sotto l’equatore le stagioni sono invertite e l’estate va da dicembre a febbraio, niente cappelli, giacche o guanti, anzi il 24 dicembre potrebbe esserci in giro un Babbo Natale in costume da bagno. Non dev’essere un bello spettacolo!

Buon Natale!