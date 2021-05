Carta da regalo da riciclare per idee colorate e originali

Passati compleanni, anniversari e festività natalizie la carta regalo accumulata, dopo lo scarto dei regali, è lì che aspetta di essere gettata. Ma come smaltirla evitando sprechi? Una soluzione esiste: è il riciclo creativo! Con la carta da regalo, ancora in buone condizioni, è infatti possibile realizzare origami, decorazioni per la casa, fiocchi e tante altre idee creative e originali. E naturalmente via libera alla fantasia!

Idee “evergreen” per riutilizzare la carta da regalo che non si usa più!

Se l’arte del riciclo è la vostra passione e desiderate rinnovare mobilio e oggetti di casa ormai in disuso, ecco tante idee divertenti e super colorate per dare nuova vita ai vostri vecchi mobili con tecniche originali. Avete pratica con il découpage? Perché non rinnovare i mobili con i ritagli di carta regalo? Forbici, colla, mobili vecchi, tempo libero e fantasia: scelto il tema e il mobile da restaurare basterà poi mettersi subito all’opera!

Perché non personalizzare anche i contenitori e le scatole portaoggetti e portaindumenti? Un bel modo per rivestire anche mensole, cassetti e ripiani con un tocco unico e di classe. In alternativa, è possibile utilizzare la carta da regalo per decorare cornici in legno e in cartone. Con un po’ di colla, carta e creatività, sarà possibile decorare le superfici con vari ritagli e realizzare un portafoto esclusivo dove custodire le proprie foto preferite.

Collage, maschere …e tanta fantasia!

Le carte da regalo colorate si prestano molto bene anche per la creazione di bigliettini e cartoline: basterà decorare il biglietto con un collage di ritagli di diverse forme e dimensioni per un augurio unico e personalizzato. In cerca di un portapenne? Basta un barattolo di legumi o pelati ben pulito da rivestire con la carta da regalo che più si desidera. E perché non personalizzare anche le matite? Faranno pendant con il portapenne!

Il riuso della carta regalo può trasformarsi anche in un hobby piacevole e divertente, oltre che un momento rilassante per allontanare via lo stress. I più piccoli potranno cimentarsi nel realizzare maschere in cartapesta coloratissime. Per farle si ha bisogno di:

Un pennellino

Della colla liquida

Acqua e un po’ di precisione.

Per ottenere un risultato ottimale aiutate i bambini a mescolare la colla liquida con l’acqua e spennellate la carta. Fra i prodotti più efficaci per ottenere una cartapesta facilmente plasmabile, vi è la colla vinilica o della colla liquida per legno e carta.

Non solo mobili: carta regalo per il compost

Se la carta da regalo ha una buona consistenza, può essere riutilizzata anche per rivestire lampadari e lampade da tavolo oppure per creare arredi veri e propri come l’artista Pao Hui Kao che trasforma acqua e carta in mobili originali. Avete un talento innato e uno spirito artistico? Perché non riciclare le carte regalo per creare un collage personalizzato direttamente su tela? In alternativa, è possibile creare anche un quadro da appendere in salotto, da mostrare ad amici e parenti!

Lo sapevate che la carta può essere riutilizzata anche per il compostaggio con i vermi? Si tratta di un’idea meno creativa, ma senza dubbio molto sostenibile e green! In questo modo la carta da regalo potrebbe trasformarsi in un fertilizzante naturale utile anche per il vostro giardino. Insomma, sono veramente tante le idee per riciclare la carta da regalo. Per il resto, basta dare libero sfogo a fantasia e creatività!