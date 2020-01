Croce sul cuore è il nuovo graphic novel di Wallie

Wallie, nome d’arte di Walter Petrone, è un illustratore e fumettista venticinquenne che vive e lavora a Bologna, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Emerso in rete, ha un seguito di più di 100mila follower su Instagram, in continua crescita. Cantore dei sogni e delle angosce della sua generazione, ha esordito nel 2018 con Solo un altro giorno (Manfort) e torna il 16 gennaio con il nuovo graphic novel, dal titolo Croce su cuore, per Feltrinelli Comics. Questa è la sinossi:

In un aldilà che è anche un “aldiqua”, due anime ancora in attesa di un corpo si conoscono, si amano e si promettono di rivedersi anche nella vita che verrà. Da qui la storia si sposta a Bologna, raccontando i vagabondaggi, gli incontri e le tragicomiche avventure di un personaggio in cui si riconosce l’autore e, in lui, una delle due anime. Dove sarà finita l’altra? In che corpo albergherà? La soluzione (forse) è in una croce sul cuore.

Wallie è figlio della nuova generazione di fumettisti italiani che va da Zerocalcare a Labadessa. Se dal primo prende in prestito una certa fantasia nella rappresentazione dei personaggi, dal secondo quel mood tra il sognatore e il disperato, tipico dei ragazzi under 30 italiani, i millennial. Proprio grazie a loro è diventato un autore di culto e i suoi disegni, così come i suoi libri, sono condivisi e molto attesi.

Dopo aver finito di leggere Croce sul cuore, si percepisce un sentimento misto e indefinito, un caos positivo proprio come quello che capita quando ci s’innamora e si crede, fermamente, nel destino. Si parla di anima, la nostra essenza incorporea alla fine del ciclo vitale, e di come riconoscere l’anima gemella quando la si potrebbe perdere per sempre. Una bella prova per un autore che ha sempre molto da imparare, ma che ha dalla sua il talento.

