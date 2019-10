Don Zauker è l’esorcista che ci meritiamo

Quante volte, nei mesi scorsi, avete sentito parlare delle radici cristiane dell’Italia? Tra l’altro, la cosa non è neanche vera perché prima del cristianesimo c’erano fior di religioni pagane che nessun politico si azzarda a difendere e, in ogni caso, qualunque Credo diverso dal cristianesimo è stato a suo tempo debellato con la forza (o la tortura). Fatto questo gradito preambolo, arriva in libreria Don Zauker – Ego te Dissolvo di Emiliano Pagani (testi) e Daniele Caluri (disegni), per Feltrinelli Comics. Un graphic novel che tutti i senzadio alla lettura ameranno, così come quelli che già conoscono questo personaggio sopra le righe.

Don Zauker è un esorcista cattivissimo (e molto divertente) che lavora in un mondo di boccaloni che credono a qualunque cosa, cioè il nostro. Non crede granché in Dio ma risolve ogni quesito, ogni domanda pertinente la religione con l’antica formula “Mistero della Fede”, e se non vi va bene scatena l’inferno. Un personaggio così abietto e crudele sembra perfetto come inviato della Chiesa di Roma per fare una Crociata contro gli integralisti islamici del terribile Califfo Nero.

Questa è la sinossi del nuovo libro, vi lasciamo con la sorpresa di cosa succederà poi, ricordando che: “In fondo, quando si tratta di negazione dei diritti fondamentali, discriminazione, oscurantismo e volontà di controllo, la Chiesa cattolica non ha niente da imparare da nessun integralismo islamico. E quando si tratta di follia, violenza, ferocia e mancanza di rispetto, Don Zauker non ha niente da imparare da nessuno in assoluto.”

Ecco qualche tavola del suo nuovo graphic novel in anteprima per Dailybest, per farvi capire senza tanti giri di parole di che pasta è fatto questo singolare esorcista:

Il personaggio di Don Zauker ha preso vita nel 2003 sul Vernacoliere, il “mensile di satira, umorismo e mancanza di rispetto in vernacolo livornese e italiano” che non ha paragoni in Italia, ed è stato subito apprezzato per le sue “doti“: sboccato, palestrato, tatuato, pornofilo, donnaiolo, tossicomane, omofobo, razzista, manesco, ignorante, bugiardo ma anche egoista. Il suo nome deriva dal capo dei cattivi di Daitarn 3. Azzeccatissimo.

.Qualche info sui suoi creatori: Emiliano Pagani e Daniele Caluri sono stati autori di punta del Vernacoliere. Pagani ha collaborato con Il Mucchio e Il Male, ha creato insieme a Caluri la serie Nirvana per PaniniComics, ha scritto alcuni Dylan Dog e pubblicato il graphic novel Kraken, con cui ha vinto il premio Boscarato. Caluri ha creato alcuni tra i personaggi più divertenti del Vernacoliere (Fava di Lesso, Luana la Bebisìtter, Nedo), inoltre collabora con la Bonelli e disegna Dylan Dog, Martin Mystère. È docente di disegno e storia dell’arte a un liceo scientifico di Livorno.

Don Zauker – Ego Te Dissolvo è una satira corrosiva e molto intelligente, che mette in luce con una trama iperbolica tutte le contraddizioni del cattolicesimo e tutte le nefandezze dietro una guerra di religione, facendo ridere da farsi venire gli addominali. Da avere assolutamente, altrimenti ve la dovrete vedere con il Don.

Don Zauker: Ego Te Dissolvo – Pagani/Caluri (Feltrinelli Comics)

