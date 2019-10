Il club dei lettori assassini: il libro in cui si uccide come nei libri di Stephen King

Conoscete Stephen King? Beh, che ci vuole, è uno dei più grandi autori di bestseller del mondo. I suoi sono (spesso) libri horror, con omicidi, assassini, soprannaturale, smembramenti, intrighi, mostri e quant’altro possa fare paura. Nel caso non abbiate mai letto nulla di King (male, molto male), avrete sicuramente visto i film tratti dai suoi libri. Shining, Stand By Me, Pet Sematary, IT, Carrie e tutti gli altri centomila al cinema o in tv, dai capolavori conclamati alle porcate più assurde.

Stephen King è l’ispiratore di un libro dello scrittore spagnolo Carlos García Miranda intitolato Il club dei lettori assassini. Questa è la sinossi:

“Angela è una giovane matricola dell’università di Madrid, timida, studiosa e con il naso sempre infilato tra le pagine di un romanzo. L’unico genere che non ama è l’horror, ma si sforza di vincere la paura quando il suo amico Sebas le chiede di leggere It per il neonato Club di lettura su Stephen King. È solo finzione, si dice Angela; sono cose che non possono accadere davvero. Ma non sa quanto si sbaglia. Perché quando la macabra morte di un professore sconvolge l’università, Angela e i suoi amici si rendono conto che c’è un assassino vicino a loro. O forse tra loro. Un assassino che si ispira a tutto il terrore raccontato da Stephen King, e che torna a colpire ancora e ancora. Senza potersi fidare di nessuno, Angela si trova prigioniera del più spaventoso racconto dell’orrore: quello che non puoi smettere di leggere. Puoi solo scegliere se essere la prossima vittima, o diventare il carnefice.”

Un’idea vincente per un horror thriller che ti lascia col fiato sospeso fino all’ultima pagina, mentre cerchi di capire se quello che accade sia verità o finzione. Il gruppo dei ragazzi è descritto molto bene e le dinamiche sembrano davvero quelle dei film horror di Wes Craven (Nightmare) o Kevin Williamson (Scream). Da leggere con la luce accesa.

Il club dei lettori assassini – Carlos García Miranda

