Nonostante Tutto, l’amore al contrario nel nuovo fumetto di Jordi Lafebre

Nonostante tutto è la nuova graphic novel di Jordi Lafebre – già premiato autore di Un’estate fa insieme allo sceneggiatore belga Zidrou – che questa volta scrive e disegna una storia d’amore indimenticabile grazie alla poesia e alla tenerezza che hanno sempre reso uniche le sue opere.

I capitoli sono numerati da 20 a 1, la storia d’amore tra Ana e Zeno è raccontata in ordine inverso, ma se gli anni diminuiscono, man mano che la lettura procede le emozioni aumentano. Un racconto che va al contrario,dalla Z di Zeno, un affascinante scapolo impenitente e spirito libero, marinaio ma anche dottorando in fisica (da una vita) e libraio, alla A di Ana, una donna appassionata, carismatica, forte e virtuosa, moglie e madre, che è stata il sindaco del suo paese per anni e ora pronta ad andare in pensione. Tra Ana e Zeno c’è un passato che ha custodito un amore platonico dal sentimento inesauribile e un presente che offre l’opportunità di andare finalmente incontro a quei desideri che avevano messo da parte, per mille ragioni, fino ad ora.

Li incontriamo a inizio della storia che si ritrovano, dopo anni, a guardarsi negli occhi con il batticuore come due adolescenti. Li ritroviamo, alla fine del libro, a guardarsi negli occhi quando s’incontrano per la prima volta. Un’appassionante storia d’amore da leggere al contrario, esposta attraverso un originale meccanismo narrativo che racconta l’inesauribile sentimento che lega i protagonisti attraversando le loro vite a ritroso per vari decenni, lungo i destini che li hanno condotti per strade differenti: una ancorata al suolo, e al suo paese, l’altro eterno sognatore in viaggio. Che sia arrivato il momento giusto per vivere, finalmente, questa passione?

Nonostante tutto sarà disponibile in tutte le librerie da giovedì 11 febbraio edito da BAO Publishing. Un regalo perfetto per San Valentino.

