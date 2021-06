Quanto Basta – “Mamma?” #6

La sesta puntata di “Q.B. – Quanto Basta”, la graphic novel del duo Giulianelpaesedellecamille.

Quando stavo male papà e mamma mi portavano sempre la cena in camera: sul vassoio una ciotola di zuppa fumante e un mazzolino di fiori che raccoglievano dal nostro giardino. Papà mi ha insegnato questa ricetta dicendo che avrei dovuto prepararla per qualcuno anche io un giorno.

Papà diceva che il cibo era la cura dell’anima, che cucinare per chi si ama fa diventare tutto più buono: io amavo guardarlo ai fornelli e lui si divertiva a spiegarmi come usare le spezie, mentre saltellava da un fuoco all’altro, cercando di non far bruciare nulla.

