Torna Dottor Pira con Topo e Papero disegnati male

Oggi i fumetti disegnati male sono quasi una regola: da Sio a Fumettibrutti, ognuno col proprio stile e la propria poetica, creano storie disegnando apparentemente senza molta tecnica, per la gioia dei tantissimi che li seguono online e nelle pubblicazioni cartacee. Il pioniere di questo genere è senz’altro Dottor Pira, che torna con un libro per Feltrinelli Comics dal titolo Topo e papero fanno le avventure.

Che cosa succede se un pioniere dei “fumetti disegnati male”, considerato il maestro di una nuova scuola di autori (fra i quali Sio), decide di mettere il proprio talento al servizio di una parodia dei personaggi della grande tradizione del fumetto popolare? Un cortocircuito che fa scintille, da cui scaturiscono comicità surreale, situazioni spiazzanti e nonsense. Dottor Pira entra trionfalmente nella collana Feltrinelli Comics, con un libro irresistibilmente irriverente e, allo stesso tempo, pieno di passione per il fumetto.

Le avventure dei “Topolino” e “Paperino” disegnati male non sono proprio edificanti come quelle degli antenati Disney: i due vivono in un castello ma hanno a che fare coi problemi di tutti i giorni: i vigili, le pulizie, la corsetta per perdere peso, l’acquisto dell’auto, che culminano sempre con incontri ed episodi apparentemente senza senso, che fanno domandare più di una volta “ma cosa sto leggendo”, per poi ridere come cretini.

Dottor Pira è un geniaccio, e se avete letto le mirabolanti peripezie di Gatto Mondadory sapete di cosa parliamo: disegni appena accennati, fumetti scritti male a penna, prospettive bidimensionali comiche, echi di epopee fantasy combattute nei centri commerciali o in città, stupore assicurato.

In questo libro, Topo e Papero ereditano il carattere dei loro antenati Disney: posato il primo, iracondo il secondo, e ne estremizzano le qualità: Topo è menefreghista mentre Papero spacca tutto, sempre e comunque. Con le loro avventure fuori da ogni logica e legge di comprendonio, eppure il tocco indipendente garantisce dei bei minuti di surrealismo punk risate politicamente scorrette.

