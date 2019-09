Una notte sull’Alpe della Luna – Enrico Brizzi

Siamo agli inizi degli anni ’90, tre ragazzi dopo l’esame di maturità decidono di partire per andare ad Arezzo Wave, per farsi una bella tre giorni di musica e divertimento, trasgressione ed esperienze. Ma niente, sbagliano mese e il festival è bello che finito, così partono per un viaggio alternativo che li porterà a vivere un’avventura del tutto inaspettata che cementerà ancora di più la loro amicizia. Questa è la trama del breve romanzo “Una notte sull’Alpe della Luna” di Enrico Brizzi, quello di Jack Frusciante è uscito dal gruppo (inutile dirlo, vero?).

Amazon.it - enrico brizzi, una notte sull’alpe della luna

Brizzi è bravo a far emergere i sogni, i dubbi e le speranze dei tre protagonisti, che hanno davanti un futuro sconosciuto e incerto, per sé stessi e per la propria amicizia e finisce che provi un po’ di nostalgia per quel momento della vita in cui, finita la scuola, si aprivano un sacco di possibilità. E manco lo sapevi.

La storia è incorniciata nell’atmosfera magica e primordiale di un immenso bosco di faggi e potrebbe tranquillamente diventare un film, girato proprio in quei luoghi, nell’Appennino tra Romagna, Toscana e Marche, dove c’è davvero la località Alpe della Luna.

Il romanzo fa parte di una collana di Aboca Edizioni, chiamata “Il bosco degli scrittori”, in cui ogni racconto è fortemente legato alla natura e alle piante.

Compra | su Amazon