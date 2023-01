David Crosby, la voce degli spazi infiniti

David Crosby con Still, Nash e Young ha fatto la Storia della Musica.

David Crosby, una leggenda

Quando si pensa a David Crosby non si può fare a meno di pensare a spazi infiniti, interminabili, senza rete, dove soltanto la fantasia, il senso di scoperta e libertà regnano. Ed per questo che quando il mondo ha appreso della scomparsa del leggendario membro dei Crosby, Stills, Nash & Young non ha potuto fare altro che piangere lacrime amare e, un attimo dopo, tornare a riascoltare le sue canzoni. Già perché sia come solista sia come CSNY, infatti, David Crosby ha realizzato dei veri e propri monumenti alla canzone rock-folk americana, sapientemente ibridata con venature psichedeliche, senza scordarsi di doti vocali assolutamente fuori dal comune.

Già la sola partecipazione a un Festival come quello di Woodstock farebbe entrare nella leggenda, eppure il nostro ha cementificato il suo status con una carriera monstre che ci ha regalato tra le più belle canzoni degli anni Sessanta- Settanta. Da Déjà vu passando per l’antologico So Far fino all’incredibile doppio live 4 Way Street, i CSNY sono un pezzo di cuore di molti appassionati di musica e non solo.

Ecco allora che, riflettendo bene su come omaggiare un artista di questo calibro, oltre naturalmente a riprendere in mano i suoi incredibili dischi, ho pensato che la scelta migliore sia quello di tornare su Red Dead Redemption 2, forse il videogioco che meglio riesce a interpretare il concetto “di spazi aperti e senza fine”, in chiave western. E allora quale scelta migliore che prendere il nostro fido destriero e lanciarsi, a tutta velocità, incontro all’orizzonte con nelle vene “Carry On”. Perché il ricordo e l’amore verso Crosby non morirà mai così come la voglia di raggiungere il sole quando ci si mette in viaggio, si fa musica o si ama.