Le musiche di Joe Hisaishi: prego anch’io nel tuo porto quiete

Overlook Events con un concerto evento omaggio a Joe Hisaishi ha portato il sogno a Milano per un giorno.

.Eccomi al Teatro Dal Verme per il concerto omaggio a Joe Hisaishi

Trovo piuttosto difficile analizzare in modo razionale il concerto omaggio di Joe Hisaishi organizzato da Overlook Events la scorsa domenica al Teatro dal Verme a Milano. Sia perché dal punto di vista prettamente di esecuzione musicale, il concerto è stato di grande, grandissimo livello, con un’orchestra che ha saputo interpretare al meglio le musiche di uno dei compositori contemporanei più influenti e importanti del nostro tempo sia perché il combinato disposto del ritorno di Hayao Miyazaki al cinema con Il ragazzo e l’airone (ne ho parlato qui) con un rifiorire di discorsi intorno ai film dello Studio Ghibli ha reso la tappa milanese del tour mondiale un appuntamento da non perdere. E così è stato.

La sala del Dal Verme era gremitissima di un pubblico palpitante che ha seguito con attenzione e partecipazione le composizioni suonate in maniera sublime, rendendo il giusto omaggio a Hisaishi e spaziando dai grandi successi del maestro per lo Studio Ghibli ma arrivando anche per le oste realizzate per altri film e registi, dando modo a tutti di conoscere più nel dettaglio e in modo più approfondito la sua arte. Tra i grandi momenti più apprezzati dal pubblico in sala sono stati quelli dedicati alla suite de La città incantata e Il castello errante di Howl, forse i film a cui maggiormente è legato il pubblico italiano. Personalmente mi è parsa veramente eccezionale Mononoke Hime Symphonic Suite, suonata benissimo e che ha proprio dato quella pelle d’oca che mi aspettavo. Una grande giornata di teatro, musica e cinema.