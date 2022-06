Mentre il caldo si fa sentire, anche la voglia di un bagno rinfrescante, per noi sfortunati senza piscina, aumenta costantemente ogni giorno che passa.

Tra laghi, fiumi, mare e piscine pubbliche le alternative sono molte, ma se siete amanti della montagna e dell’acqua dolce, dovete assolutamente conoscere i 6 migliori laghi del Trentino, ideali per un bagno ghiacciato durante l’estate

Oltre alle Dolomiti, il Trentino d’estate è famosissimo non solo per i trekking sulle Dolomiti, ma anche per le ciclabili e per i moltissimi laghi alpini diffusi nell’intera regione.

In questa guida ai migliori laghi del Trentino non vi parleremo del lago di Garda o del lago di Braies, già estremamente famosi in tutto il mondo, ma cercheremo di farvene conoscere di nuovi: meno conosciuti, ma altrettanto stupendi e tutti circondati da paesaggi mozzafiato.

Non aspettatevi delle acque termali, ma preparatevi psicologicamente a dei bagni veramente ghiacciati: i laghi sono ad alta quota e di conseguenza l’acqua è davvero gelida. Cercate di approfittare del caldo estivo per riuscire a fare un bagno o almeno “pucciare i piedi”.

I migliori laghi del Trentino ideali per un bagno ghiacciato durante l’estate

Lago di Ledro

Il lago di Ledro si trova nella Valle di Ledro, sopra Riva del Garda, ed è uno dei laghi più belli e puliti del Trentino. Si trova a più di 600 m di altitudine e le sue acque color turchese raggiungono i 24° d’estate.

Il lago è balneabile e possiede 4 spiagge, di cui una animal friendly.

Oltre a nuotare, nel lago è possibile praticare altri sport acquatici come la canoa, il windsurf, la vela e la pesca.

Il Lago di Ledro non è famoso solo per la sua bellezza, ma anche per il ritrovamento di un’estesa area a palafitte che, per estensione, ricchezza di manufatti e stato di conservazione, è considerata la più importante in Europa e nel 2011 è diventata persino Patrimonio Unesco.

Per chi ama camminare ci sono due bellissime camminate da tenere in considerazione:

1- La passeggiata lungo il perimetro del lago: è lunga 10 km e, tranne per alcuni piccoli tratti, vi permette di camminare sulla riva del lago.

2- Il Sentiero del Ponale: si parte dalla valle di Ledro e si arriva a Riva del Garda. Si cammina lungo la vecchia strada del ponale che è scavata nella roccia e offre paesaggi davvero suggestivi. Il sentiero può essere percorso in bici o a piedi da entrambe le direzioni, ma ovviamente partendo da Ledro è tutta in discesa. Una volta arrivati a Riva del Garda si può poi prendere il pullman per tornare nella Valle di Ledro.

Rispetto alla prima passeggiata, questo percorso è un po’ più lungo e richiede quindi dell’allenamento in più.

Lago di Tovel

Tra i migliori laghi del Trentino, il lago di Tovel è sicuramente quello più affascinante. Con le sue spiagge bianchissime e l’acqua cristallina, se non fosse per l’acqua gelida potreste pensare di essere ai Caraibi.

Il lago si trova nel Parco del Brenta ed è circondato da una fitta foresta. È raggiungibile in macchina o a piedi e proprio per la sua bellezza è frequentato da tantissimi turisti.

Se siete persone coraggiose e l’acqua fredda per voi non è un problema, non perdete l’opportunità di fare un bagno (molto) rinfrescante. In alternativa potete optare per la bellissima passeggiata che percorre l’intero perimetro del lago e osservare le dolomiti affacciarsi sulle sue acque cristalline.

Lago di Tenno

A soli 14 Km da Riva del Garda, circondato dal verde dei boschi, si trova il Lago di Tenno, considerato il lago più pulito d’Italia. Possiede delle acque limpidissime ed è una vera e propria oasi di quiete: è il posto perfetto se volete scappare dal caos della città, ma senza dover camminare troppo per raggiungere la cima di una montagna.

Oltre a rilassarvi, le cose che potete fare qui, una volta arrivati, sono tantissime:

1- Un tuffo nelle acque limpide del lago

2- Andare alla cascata del Varone e visitare il parco, seguendo un suggestivo percorso tra ponti, scale, sentieri e tunnel scavati nella montagna.

3- Visitare il borgo medievale di Canale di Tenno e assaggiare la “carne salada”, una buonissima specialità trentina.

Lago di Molveno

Le particolarità di questo lago sono i suoi colori e il paesaggio che lo circonda: una volta arrivati rimarrete affascinati dai colori blu e verde dell’acqua.

Il lago di Molveno si trova incastonato tra le montagne, il Gruppo di Brenta e le pendici della Paganella.

Grazie al vento che da marzo a ottobre soffia quasi tutto il giorno, questo lago è particolarmente adatto per la vela. Inoltre, lungo le sponde, sono presenti spiagge e baie, perfette per rilassarsi e stare a contatto con la natura.

Oltre alla vela, gli altri sport praticabili sono attività subacquee e soprattutto la pesca: troverete moltissime specie di pesci d’acqua dolce come il persico, la trota marmorata e la carpa.

Anche al Lago di Molveno, se siete amanti delle passeggiate, potete percorrere l’intero perimetro del lago, camminando sulla riva, nei boschi e raggiungendo punti panoramici davvero suggestivi. In alternativa potete scegliere tra altre numerose passeggiate con diversi livelli di difficoltà e tutte perfette per godersi appieno il meraviglioso paesaggio che circonda il lago.

Lago di Caldonazzo

Tra i migliori laghi del Trentino non potevamo non parlare del Lago di Caldonazzo, il lago più grande della regione. Si trova in Valsugana e ormai da anni possiede la Bandiera Blu per la salubrità delle sue acque, l’attenzione all’ambiente e i servizi sostenibili.

Anche in questo lago la balneazione è consentita, ma se fare un tuffo nelle sue acque è il vostro grande desiderio, è meglio andarci d’estate, per evitare di trovare temperature troppo fredde.

Lungo le sponde del lago si trovano le località di Caldonazzo, Calceranica al lago e Tenna e moltissime spiagge libere oppure stabilimenti balneari. Se invece siete persone che amano gli sport acquatici sappiate che qui potrete praticarne moltissimi: vela, canoa, windsurf, canottaggio e persino attività subacquee, inoltre è l’unico lago della regione dove è possibile praticare lo sci nautico. Chi è appassionato di pesca troverà invece una grande varietà di pesci come trote e carpe.

Lago di Carezza

Ci troviamo in Val d’Ega, a 6 km di distanza da Nova Levante, in provincia di Bolzano. Qui si trova il Lago di Carezza, un lago alpino con acque color smeraldo.

Questo piccolo lago è conosciuto anche come “Lago dell’Arcobaleno”, per via dei giochi di colore creati dalla luce del sole riflessa nell’acqua.

Una leggenda del posto racconta di una meravigliosa sirenetta che viveva nelle profondità del lago. Il mago Masarè era perdutamente innamorato di lei e per conquistare il suo amore decise di travestirsi da venditore di gioielli e di creare con questi un arcobaleno. Il mago riuscì a far risplendere l’arcobaleno nei suoi magnifici colori, ma si dimenticò di travestirsi. La sirenetta purtroppo lo riconobbe e da quel momento in poi non si fece mai più vedere. Il mago fu così infuriato che distrusse l’arcobaleno e buttò alcuni dei pezzi nel lago. Si dice che sia proprio per questo motivo che ancora oggi il Lago di Carezza brilla magicamente di tutti i colori dell’arcobaleno.

Il lago di Carezza è un luogo fatato dal grande fascino. Apprezzato per la sua posizione ai piedi delle Dolomiti, non a caso è uno dei luoghi più fotografati del Trentino. Si può raggiungere a piedi partendo da Nova Levante (seguendo il sentiero 10A), con i mezzi pubblici oppure con la propria macchina (i parcheggi sono a pagamento). Senza alcun dubbio è la meta ideale per chi desidera immergersi nella natura incontaminata.

Un sentiero circolare di 20 minuti permette inoltre di camminare intorno a tutto il perimetro del lago e tra il fitto bosco di abeti che lo circonda, ma se preferite trekking più impegnativi non rimarrete delusi: nei dintorni del lago ce ne sono tantissimi.

A differenza degli altri laghi però, il lago di Carezza non è balneabile, ma è talmente bello e affascinante che merita comunque di essere visitato.