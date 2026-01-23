L’anno in corso si presenta come un periodo cruciale per la politica italiana, con un calendario elettorale ricco di appuntamenti di rilievo.

Il 2026 sarà caratterizzato soprattutto dal referendum sulla Riforma della Giustizia e dalle elezioni comunali in importanti capoluoghi, mentre le elezioni politiche sono attese per il 2027, anno in cui si completerà il ciclo legislativo attuale. Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali tornate elettorali previste.

La mappa del voto nel 2026: i partiti si preparano alle politiche del 2027

Il referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, rappresenta l’appuntamento più importante di quest’anno. La riforma, che prevede tra l’altro la separazione delle carriere dei magistrati, è al centro di un acceso dibattito politico. Il voto sarà valido indipendentemente dal numero di votanti, in quanto si tratta di un referendum costituzionale e non abrogativo, eliminando così la necessità del quorum.

Tuttavia, non è escluso che una decisione del TAR possa posticipare la data, ma al momento la tabella di marcia rimane confermata. Le forze politiche, in particolare il centrodestra e le opposizioni, stanno concentrando le proprie energie su questo voto, considerato decisivo per il futuro del sistema giudiziario italiano. Parallelamente al referendum, in Veneto si terranno elezioni suppletive per due seggi alla Camera dei Deputati, nei collegi uninominali di Rovigo e Selvazzano Dentro.

Le dimissioni di due deputati leghisti – Alberto Stefani, ora presidente del Veneto, e Massimo Bitonci, diventato assessore regionale – hanno reso necessaria questa tornata elettorale, prevista nelle stesse giornate di marzo. Per quanto riguarda le elezioni comunali, la primavera 2026 vedrà al voto diversi Comuni che avevano rinviato il rinnovo delle amministrazioni a causa della pandemia. Tra i capoluoghi coinvolti spiccano tre città di rilievo:

Venezia , in Veneto, dove terminerà il mandato di Luigi Brugnaro, sindaco di centrodestra coinvolto in indagini giudiziarie e impossibilitato a ricandidarsi;

, in Veneto, dove terminerà il mandato di Luigi Brugnaro, sindaco di centrodestra coinvolto in indagini giudiziarie e impossibilitato a ricandidarsi; Pistoia , in Toscana, che dovrà eleggere un nuovo sindaco dopo quattro anni di amministrazione;

, in Toscana, che dovrà eleggere un nuovo sindaco dopo quattro anni di amministrazione; Reggio Calabria, in Calabria, dove Giuseppe Falcomatà del Partito Democratico, anch’egli limitato a due mandati, lascerà il posto.

In queste città, la definizione ufficiale dei candidati è ancora in fase di elaborazione, con coalizioni di centrodestra e centrosinistra al lavoro per individuare i propri rappresentanti. Una novità attesa, ma non ancora operativa, è l’introduzione della tessera elettorale digitale, che potrebbe essere testata in queste tornate elettorali, sebbene la sua entrata in vigore richieda l’emanazione di specifici decreti attuativi.

Il 2026 non vedrà elezioni regionali, dato che la prossima tornata regionale è prevista in Sicilia nel 2027. L’attenzione politica nazionale si concentrerà invece sulla preparazione delle elezioni politiche, che probabilmente si terranno nella primavera del 2027. La legislatura in corso terminerà ufficialmente a settembre, ma è prassi evitare campagne elettorali durante i mesi estivi per via della minore attenzione dell’elettorato. Il Parlamento che uscirà dalle urne del 2027 avrà un ruolo fondamentale: eleggere il nuovo presidente della Repubblica nel 2029, dopo il lungo mandato di Sergio Mattarella.

Questo rende le elezioni politiche un passaggio cruciale per il futuro istituzionale del Paese. Il quadro politico resta in evoluzione, con le forze di governo e opposizione impegnate a definire strategie e alleanze in vista di un anno che, pur meno intenso dal punto di vista elettorale rispetto al 2027, sarà comunque decisivo per il prosieguo della legislatura e i grandi temi nazionali.