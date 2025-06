Nel panorama politico italiano si intensificano le tensioni all’interno della maggioranza di governo, con un confronto serrato su temi chiave come le tasse, il terzo mandato per i governatori e le nomine nella Rai.

La riunione fiume tra i principali esponenti della coalizione ha evidenziato frizioni e posizioni divergenti che potrebbero influenzare il prosieguo della legislatura e la tenuta dell’esecutivo.

Tensioni sulla riforma fiscale e la pace fiscale

Durante un incontro a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha riaffermato l’intenzione di concentrare gli sforzi sul taglio dell’Irpef, un intervento atteso da tempo per sostenere il ceto medio. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato che l’obiettivo è ridurre le aliquote per redditi compresi tra 28mila e 50-60mila euro. Un approccio che ha trovato l’appoggio del vicepremier di Forza Italia, Antonio Tajani.

Dall’altra parte, però, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha insistito sulla necessità di una pace fiscale e di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, definendo la questione “non solo una priorità, ma un’emergenza”. La Lega lavora da settimane con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per riformulare una proposta parlamentare che richiederebbe circa un miliardo di euro. L’uso del cosiddetto “tesoretto” derivante dal miglioramento dello spread e delle agenzie di rating è al momento oggetto di un acceso dibattito tra gli alleati, senza ancora un accordo chiaro.

In parallelo alla discussione fiscale, il governo ha affrontato il delicato tema del fine vita in una riunione che ha visto la partecipazione di Meloni, Salvini, Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Salvini ha definito la discussione “con calma”, mentre gli altri alleati proseguono nel lavoro per un testo condiviso, con particolare attenzione all’inclusione delle cure palliative, accolte favorevolmente dal mondo cattolico.

Nel corso di questo incontro, Meloni ha voluto sottolineare la fiducia nei propri ministri, escludendo rimproveri, ma la nota di Salvini ha evidenziato un’area di divergenza significativa, soprattutto rispetto agli annunci della premier. Un fronte particolarmente caldo riguarda il dibattito sul terzo mandato per i governatori. Nonostante l’apertura iniziale della Lega, la premier e Forza Italia, con Tajani in prima linea, sembrano contrari a sdoganare questa possibilità, specie a ridosso delle prossime elezioni. La strategia politica che si profila è quella di un gioco di “poliziotto buono-poliziotto cattivo”, con Meloni e Tajani che rafforzano la propria posizione contraria e Salvini che spinge invece per aprire a questa possibilità.

Nel frattempo, emergono tensioni anche sulle nomine Rai, con sospetti di manovre leghiste volte a un riposizionamento in vista della seconda fase legislativa. Lo scontro interno su questo tema riflette il clima di malumore tra i vertici del governo, in particolare per la gestione di un settore delicato come quello dell’informazione pubblica.

Le tensioni interne alla maggioranza si riflettono anche sugli scenari regionali, con particolare attenzione alle elezioni in Veneto e Campania previste per l’autunno, dove le divergenze potrebbero influenzare alleanze e candidature.

Altro tema divisivo riguarda la legge sulla cittadinanza. Meloni ha ribadito la volontà di non modificare la normativa attuale, mentre dalla Lega è arrivato un netto rifiuto sia allo Ius Soli proposto dalle opposizioni sia allo Ius Scholae avanzato da Forza Italia. In questo contesto, Tajani ha voluto chiarire il proprio ruolo: “Non devo chiedere il permesso in Parlamento per presentare una legge. In politica si discute, io non do ordini, ma nemmeno li prendo”.

Questi elementi confermano come la maggioranza stia attraversando una fase complessa, tra compromessi necessari e scontri interni che potrebbero rimescolare le carte in vista delle prossime scadenze elettorali e dell’agenda di governo.