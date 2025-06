Nonostante fosse incerta la sua conferma fino all’ultimo, Mara Venier alla fine ha deciso di continuare a condurre Domenica In. Sono diversi anni che la “zia nazionale” annuncia di lasciare il programma della domenica di Rai1, ma alla fine sceglie sempre di restare. E proprio mentre lo show ha chiuso i battenti in vista della pausa estiva, a viale Mazzini starebbero già lavorando alla prossima edizione.

Il programma, infatti, tornerà ma con una versione diversa e, a quanto pare, al fianco della Venier ci sarà un noto comico. Una presenza fissa che dovrebbe affiancare la conduttrice, che così non sarà più sola a condurre Domenica In.

Domenica In, chi arriva al fianco di Mara Venier

E’ ormai certo che Domenica In per la prossima stagione televisiva cambierà aspetto, il programma, infatti, dovrebbe assumere una forma corale, per cui non ci sarà più solo Mara Venier a condurre, ma sarà affiancata anche da altre persone e pare che una di queste sia Riccardo Rossi.

Secondo il portale Affari Italiani il noto comico dovrebbe affiancare la Venier in una parte del programma. Era già stato detto che la conduttrice non sarebbe stata sola, sarebbe questo il motivo che l’avrebbe spinta a restare, visto che così il suo impegno lavorativo sarà decisamente minore. Tra le motivazioni che negli anni l’avevano avvicinata all’addio, come la stessa conduttrice ha più volte raccontato, c’era la questione del troppo tempo che il programma le portava e che avrebbe voluto stare più a lungo con la sua famiglia e il marito.

Con una conduzione corale di Domenica In la Venier dovrebbe dividere il lavoro con gli altri “colleghi” e così sarà sicuramente alleggerita. Secondo il sopracitato portale al fianco della conduttrice dovrebbe arrivare Riccardo Rossi, volto noto e apprezzato dal pubblico, che in passato ha lavorato anche con Fiorello. Con loro dovrebbe esserci anche Gabriele Corsi, della sua presenza si era iniziato a parlare già tempo fa e si era detto che sarebbe arrivato in coppia con Crisitano Malgioglio.

Le cose, però, sembrerebbe che siano cambiate e se la presenza di Corsi sembra essere quasi certa, il paroliere non sarebbe stato confermato. Al suo posto, dunque, potrebbe esserci Rossi, la conduttrice sarebbe comunque affiancata da altre due persone. Per avere certezza di chi accompagnerà Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In dovremo attendere la presentazione del nuovo palinsesto Rai.