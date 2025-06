Il cantante pugliese sta continuando ad attirare a sé migliaia di persone con la sua musica, anche perché è diventato nel corso del tempo un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Famosa è anche diventata la sua vita sentimentale, dato che è stato sposato per anni con Romina Power, da cui ha avuto i quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. I due si sono però improvvisamente separati, e lui ha così iniziato una storia con Loredana Lecciso, mamma dei suoi due ultimogeniti Jasmine e Albano Jr.

Ad aver sconvolto i fan è stato adesso il suo ultimo annuncio su quello che farà molto presto. Ecco cosa sta per succedere.

La decisione di Albano Carrisi

L’artista è sempre stato richiesto nei Paesi dell’Est, e da poco ha annunciato che farà un concerto in Russia, precisamente a San Pietroburgo il prossimo 20 giugno. Albano era stato assente da quel territorio per anni, a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Il suo obiettivo è proprio quello di portare la pace in quel Paese e, per l’occasione, ha anche invitato la sua collega Iva Zanicchi. “La pace sta per arrivare” – ha dichiarato lui ad Ansa – “Tutti dobbiamo intervenire perché la parola guerra sia cancellata dal vocabolario umano”. Per questo è stato quindi organizzato questo evento, al fine di riportare ordine in un luogo che è ormai fatto solo di caos.

A tal proposito, non sono mancate le polemiche, dato che alcuni fan non hanno apprezzato la sua idea di andare in Russia per un concerto. Gli hanno infatti suggerito di prendere esempio dai Ricchi e Poveri che, nonostante siano molto richiesti nel territorio di Putin, non hanno accettato di esibirsi finché non si sarà detta conclusa la guerra con l’Ucraina.

Alcuni degli utenti gli hanno inoltre domandato se lui avesse paura di varcare quel posto che, per anni, è stato molto importante per la sua carriera. “Se ho paura?” – ha risposto lui – “Rispondo con le parole di Giovanni Paolo II e di Falcone: Piuttosto che avere paura è meglio avere il coraggio di vivere”. Nel frattempo continuano i suoi tanti progetti lavorativi che, negli anni, hanno sempre commosso gli spettatori e lo hanno fatto diventare il grande personaggio che è oggi.