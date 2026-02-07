In occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, arriva una significativa novità per il sostegno psicologico degli studenti italiani: il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si prepara a lanciare un’app dedicata al supporto psicologico rivolta ai giovani nelle scuole.

Questa innovativa iniziativa, finanziata con uno stanziamento di 18,5 milioni di euro a partire dal 2026, mira a intercettare tempestivamente situazioni di disagio e fragilità legate all’età evolutiva, offrendo un aiuto concreto e personalizzato attraverso strumenti digitali moderni.

Un servizio digitale per il benessere degli studenti

Il nuovo servizio di sostegno psicologico tramite app sarà operativo presumibilmente dai primi di marzo, una volta ottenuto il via libera dal Garante della Privacy. L’obiettivo è fornire agli studenti un canale riservato e accessibile per il riconoscimento e la gestione di difficoltà personali, con particolare attenzione a chi vive condizioni di svantaggio socioculturale che limitano la partecipazione attiva alla vita scolastica.

Il funzionamento del servizio prevede la possibilità, per ogni studente, di usufruire di un voucher annuale che consente di accedere a cinque incontri individuali di consulenza psicologica, ciascuno della durata di 60 minuti. Questo approccio mira a garantire un intervento tempestivo e qualificato, capace di favorire il superamento delle difficoltà emotive e relazionali comuni nell’adolescenza.

Gli specialisti coinvolti nell’erogazione di questo supporto saranno selezionati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Per partecipare al progetto, i professionisti dovranno essere iscritti all’albo da almeno tre anni e aver maturato un’esperienza specifica in ambito scolastico e in progetti dedicati all’età evolutiva, sempre per un minimo di tre anni. Questa rigorosa selezione assicura che il servizio sia affidato a figure competenti e sensibili alle esigenze degli studenti.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato con entusiasmo questo nuovo strumento, sottolineando come «con l’app per il sostegno psicologico rafforziamo ulteriormente la scuola costituzionale, che ha al centro la persona dello studente». In occasione della giornata contro il bullismo, Valditara ha ribadito l’impegno del Ministero per una scuola sicura e serena, capace di accogliere e valorizzare ogni ragazza e ogni ragazzo.

Il Ministro ha inoltre ricordato l’importanza delle nuove regole sulla condotta e delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, «strumenti fondamentali per costruire un ambiente educativo sano». A questi si aggiunge la promozione di un uso corretto e consapevole della rete digitale, essenziale per prevenire e contrastare ogni forma di sopraffazione, discriminazione e violenza sia dentro che fuori le scuole.

Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, offrendo agli studenti un sostegno concreto e accessibile, che integra le politiche educative e di tutela già in atto nelle scuole italiane.