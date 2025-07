Sono ufficialmente iniziate oggi le attività di valutazione delle domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale docente relative all’anno scolastico 2025/2026.

Dopo la chiusura delle istanze lo scorso 25 luglio, gli Uffici Scolastici Territoriali si apprestano a esaminare le richieste per garantire una gestione puntuale e trasparente del personale educativo.

Attivazione della piattaforma SIDI per la gestione delle domande

Dal 28 luglio 2025, tramite il portale SIDI, saranno operative le funzionalità necessarie per la valutazione delle domande presentate dai docenti. L’accesso al sistema è riservato esclusivamente agli utenti abilitati degli Uffici Scolastici e si trova nel percorso “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente”. Questa piattaforma digitale rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio e la trasparenza del processo di assegnazione provvisoria, assicurando una gestione efficiente delle pratiche.

Un aspetto rilevante riguarda i docenti assunti a tempo determinato nel corso dell’anno scolastico 2024/25 nell’ambito del concorso PNRR1. Questi insegnanti, qualora non fossero ancora in possesso dell’abilitazione, hanno potuto presentare domanda con riserva grazie a una specifica deroga. In questo caso, il termine ultimo per comunicare all’Ufficio Scolastico il conseguimento dell’abilitazione è fissato all’11 agosto 2025.

Le attività di valutazione e assegnazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dovranno concludersi entro il 22 agosto 2025. Questo termine è stato stabilito per consentire l’avvio regolare delle successive procedure di nomina a tempo determinato, incluse quelle disciplinate dal D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025, che prevede la conferma dei docenti di sostegno entro il 31 agosto.

Per quanto riguarda il personale ATA, la scadenza per la pubblicazione degli esiti rimane confermata al 31 agosto 2025, garantendo così una calendarizzazione ordinata e coordinata tra le diverse categorie di personale scolastico. Come da tradizione, la presa di servizio per tutto il personale assegnato – docenti e ATA – è prevista per il 1° settembre 2025 presso la scuola di destinazione. Questo momento segna l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, in cui le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni definite nelle settimane precedenti trovano attuazione concreta.

L’intero processo, dall’apertura delle domande fino alla presa di servizio, è strutturato per assicurare la massima efficacia gestionale e il rispetto delle scadenze, elementi imprescindibili per il corretto funzionamento del sistema scolastico nazionale.