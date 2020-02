Jason Momoa secco, pelato e creepy in questa pubblicità allucinante

Jason Momoa lo conoscete tutti, e quando dico tutti intendo tutte, per motivi assolutamente artistici: è un manzo atomico, di quelli che se ti chiedono “Daresti 10 giorni di vita per una notte con lui?” risponderesti “Anche 15!”. Per i distratti, Jason (prendiamo confidenza) è l’attore famoso per aver interpretato prima Khal Drogo in Game of Thrones e poi Aquaman.

Segni particolari: alto, capelli bellissimi, sguardo da inseminator, carnagione color del caramello, tatuaggi Maori, muscoli giganteschi, sembra un vichingo mediterraneo e invece è hawaiiano, sta con Lisa Bonet ed è il patrigno di Zoë Kravitz.

Durante il Super Bowl, l’evento sportivo e mediatico più importante per gli Stati Uniti che si è tenuto ieri (una squadra ha vinto, l’altra ha perso, chi se ne importa?), vanno in onda anche le nuove pubblicità più fighe dell’anno, tra celebrità e annunci di film e serie tv attesissime. Tra i tanti, uno non è certo passato inosservato: è quello in cui Jason Momoa torna a casa, si toglie gli stivali, i muscoli e la parrucca, mostrando il vero sé: secco come uno stecco e pelato in versione piuttosto disturbante.

Nella seconda parte della pubblicità, lo vediamo sul divano insieme alla moglie, mentre gioca coi draghi in versione nerd sfigato. La visione della versione meno erotica possibile di Momoa, ha generato terrore nel vasto pubblico americano, i cui commenti social sono stati decisamente schierati: si va dal “Non sarò più capace di guardare Jason Momoa nello stesso modo” al “L’ho trovato troppo disturbante”.

Niente paura, amici e amiche provenienti dalle Americhe: è tutta finzione, in realtà Jason non si toglie davvero muscoli e capelli finti, sono tutti effetti speciali. Non ci credete? Qui sotto potrete ammirare il making of della pubblicità del Rocket Mortgage

Visto? Era tutta finzione, possiamo tornare a sognare quelle valli e colline voluttuose, piene di desiderio!