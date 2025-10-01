L’autunno è entrato da poco più di una settimana e con esso è arrivato il momento del cambio di stagione. Diremo dunque addio ai vestiti estivi, per far posto ai capi più pesanti. Già da qualche giorno, infatti, l’aria è più fresca e le maniche lunghe stanno pian piano riprendendo il loro posto nell’armadio.

Quando entra una nuova stagione, oltre a fare il cambio vestiti, e a pulire l’armadio, in genere si è soliti dare una bella pulita a tutta la casa. È un po’ come rinnovare l’energia e accogliere una nuova fase dell’anno, che questa volta ci porta prima verso il periodo di Halloween e poi spalancherà le porte all’inverno e al Natale.

Ma come organizzare la pulizia e cosa pulire, esattamente? Ecco che cosa devi sapere, in merito.

Cambio stagione, così lo fai in poco tempo: ecco i segreti per una pulizia della casa perfetta

Per pulire al meglio la casa dato l’arrivo dell’autunno, basta essere ben organizzati. Partiamo col dire che l’ideale è pulire una stanza alla volta, e fare in modo di terminare in giornata.

È importante procedere al lavaggio di tende, lampadari, vetri, e poi tappeti e pavimenti. Una cosa da non trascurare è la pulizia del frigorifero, in modo da rimuovere germi e batteri e fare in modo che esso offra ottime performance di conservazione dei cibi.

Per pulire, conviene sfruttare rimedi naturali come acqua, aceto e bicarbonato che hanno ottime proprietà sgrassanti. In cucina, è essenziale pulire pensili e mobili, togliere alimenti scaduti. In bagno, invece, procedere con la pulizia di tutto il box doccia, svuotamento e pulizia dei cassetti e se ci sono cose da buttare, non esitare.

In soggiorno, una buona pulizia di libri, quadri, specchi, divano, termosifoni, è importante. Far arieggiare sempre la casa, in modo da far circolare l’aria e rimuovere impurità. Per quanto riguarda la propria camera da letto, pulire bene i vari mobili, il pavimento, svuotare gli armadi e disinfettare, poi fare una cernita dei vari capi autunnali.

Sarebbe bene lavarli prima di indossarli, per poi riporli in un armadio pulitissimo, disponendoli in modo che siano pronti all’uso. Acqua aceto e bicarbonato sono perfetti anche per pulire l’armadio.

Rimettere i vestiti fuori stagione al loro posto, in buste o scatole, ma prima, è importante lavarli. Ricordare anche di disporre i capi per categoria e tenere a portata di mano, quelli che si usano maggiormente.