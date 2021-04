Come attivare una PEC gratis e come funziona

Considerando che avere una PEC è obbligatorio per le aziende e quasi tutte le partite IVA, con il servizio che assume anche un’indubbia validità anche per i privati, appare evidente anche per questi ultimi come la sottoscrizione di uno di questi abbonamenti sarà presto ripagata. Basti pensare al fatto che è possibile inviare comunicazioni con lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente dal proprio PC senza recarsi all’ufficio postale e senza pagare alcunché.

Quando il mittente invia una PEC ad un altro utente in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata, il messaggio viene preso in carico dal gestore del dominio certificato, racchiuso in una “busta virtuale”, firmato elettronicamente e inoltrato verso il dominio del destinatario. In questo modo il messaggio non può essere alterato e data e ora esatte dell’invio sono certificate, così come è certificata l’avvenuta consegna del messaggio una volta che il dominio del destinatario avrà accolto l’email.

L’opportunità di usare la Posta Elettronica Certificata per comunicare in maniera sicura, verificata e tracciabile con imprese e Pubblica Amministrazione ha portato sempre più persone a chiedersi come funziona effettivamente il servizio e se è possibile attivare una PEC gratis .

Da quando è stata introdotta nel 2000 la PEC , ovvero la Posta Elettronica Certificata , ha dimostrato di essere un valido strumento non solo per aziende e professionisti per i quali è obbligatoria, ma anche per i privati.

