Da Trivellato le ibride Toyota a condizioni imbattibili: prezzi vantaggiosi e prenotazione online

COMUNICATO STAMPA

Una guida confortevole e silenziosa, tecnologie di ultima generazione e la possibilità di viaggiare anche in caso di blocco del traffico. Sono i principali vantaggi della gamma Hybrid di Toyota. A cui, acquistando da Trivellato (www.trivellato.it), si aggiungono prenotazione online, consegna presso la città del cliente e l’affidabilità di una concessionaria attiva da quasi un secolo.

Toyota rinnova la gamma Hybrid con C-HR 2.0 e Yaris nuovo modello

Oltre 15 milioni di automobilisti (300.000 solo in Italia) hanno scelto Toyota Hybrid. Merito sia dell’elevato piacere di guida, che degli eccellenti livelli tecnologici raggiunti in anni di ricerca e perfezionamento. La giapponese è stata infatti la prima casa automobilistica a creare una linea di veicoli ibridi. Ne fanno parte le nuove versioni di Toyota Yaris e C-HR.

Due modelli profondamente cambiati sia nell’aspetto che sotto la carrozzeria. La nuova Toyota Yaris ha linee più rotondeggianti. E introduce per la prima volta la piattaforma Toyota New Global Architecture in una compatta, associata ad un sistema ibrido appositamente progettato. Toyota C-HR invece è proposto con una nuova motorizzazione, la 2.0 Hybrid Dynamic Force da 184 CV.

Solo da Trivellato auto ai migliori prezzi del mercato con prenotazione online

L’ibrido Toyota è in vendita alle migliori condizioni del mercato su www.trivellato.it, sito web della concessionaria Mercedes-Benz, Smart, Toyota e Lexus. Attiva in quattro provincie (Vicenza, Verona, Padova e Rovigo) e con sedici sedi, Trivellato propone auto nuove, usate, aziendali e a km zero a condizioni estremamente vantaggiose. Non solo per quanto riguarda i prezzi, indubbiamente convenienti, ma anche per i tanti servizi esclusivi a disposizione del cliente.

Primo su tutti la prenotazione online dell’auto, che consente di bloccare la vettura di interesse per tre giorni pagando un acconto di 250 euro. L’auto è riservata (quindi non accessibile ad altri) e il cliente ha tutto il tempo di valutare con calma l’acquisto. Se cambia idea, ottiene il rimborso della somma versata.

È disponibile poi il servizio di consegna presso la città del cliente, attivo in tutta Italia. La proposta di Trivellato include assistenza post-vendita, vendita ricambi e manutenzione (ordinaria e straordinaria). Oltre alle concessionarie, infatti, il Gruppo dispone di numerose officine autorizzate, dove lavorano tecnici meccanici qualificati.

Il valore dell’azienda è confermato dalla certificazione ISO 9001:2008 e dalla soddisfazione di decine di migliaia di automobilisti. Le centinaia di recensioni pubblicate su eKomi assegnano alla concessionaria un punteggio medio di 4,7 su 5.