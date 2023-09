Guida completa alla scelta di iPhone ricondizionati: risparmio e sostenibilità in primo piano

Ci hanno abituato che parte del nostro status dipenda strettamente da come ci vestiamo e dagli oggetti che possediamo; se da adolescenti questo passa dall’ultima Console di videogame e dalle sneakers, in età adulta dipende dai capi firmati indossati a lavoro o dai dispositivi tech che teniamo tra le mani. Un marchio che ha saputo fare la storia del settore e che sicuramente continua ad essere associato ad un determinato stile di vita è Apple. iPhone, Mac, iPad sono solo alcuni esempi di elementi del brand che sanno far integrare qualcuno in un gruppo… ma tra i tanti modelli quali consigli per iPhone devi conoscere? E soprattutto… c’è modo di risparmiare?

La risposta è sì: uno dei consigli che vogliamo darti è quello di prediligere un modello ricondizionato. Potrai accedere anche ad etichette recentissime come iPhone 14 e iPhone 13 anche in versione Pro e Max avendo possibilità di scegliere modelli performanti e come nuovi controllati e sistemati da mani esperte… il tutto risparmiando notevolmente. Vuoi altri consigli per iPhone così da acquistare il modello giusto per te? Leggi la nostra guida completa.

Iphone ricondizionato – Foto di Bagus Hernawan su Unsplash

Consigli per scegliere l’iPhone giusto per te

Le etichette iPhone ancora in commercio e consigliate partono da iPhone 11 per arrivare al 14 Pro Max recentissimo; mentre si vociferano i gossip sulle caratteristiche di iPhone 15 atteso per settembre/ottobre 2023 vogliamo fornirti qualche dritta per individuare il modello più adatto a te.

Se stai cercando un modello perfetto per fare foto e non hai problemi ad alzare un po’ il tuo budget sicuramente il consiglio migliore che possiamo darti è di prediligere un iPhone 14 Pro: niente paura, se ne trovano già di ricondizionati in ottimo stato con costi ribassati fino al 40%! In questo caso lo smartphone ha uno schermo XXL ma soprattutto una fotocamera prestante e di livello che non ti farà rimpiangere una Canon o un modello digitale professionale.

Vuoi spendere poco? Tra i modelli ricondizionati o nuovi più economici c’è iPhone SE 2022: il modello rinnovato rispetto alla variante del 2020 ha un TouchID, un display di soli 4,7 pollici per chi cerca un modello più slim e una fotocamera posteriore da 12 MP. Con connettività 5G è un ottimo compromesso e ha anche un design decisamente accattivante.

Cerchi un buon rapporto qualità prezzo? Sicuramente in questo caso l’opzione migliore arriva da iPhone 12, il modello successivo al celebre iPhone 11. Lanciato nel 2020 è ancora estremamente attuale ed è forse una delle opzioni migliori mixando prezzo competitivo e qualità; ha un display da 6,1 pollici, un’ottima fotocamera e elevate prestazioni ma in questo caso meglio optare per almeno 128 GB di capacità interna.

Uno degli ultimi modelli apprezzati per dimensioni compatte è invece iPhone 13 Mini: va a sostituire e rimpiazzare iPhone 12 Mini, il telefono compatto della gamma ma dalle elevate prestazioni. Apprezzato soprattutto da chi cerca foto di qualità, accontenta tutti grazie al display OLED e dalle fotocamere posteriori entrambe da 12 MP.

Chi cerca un modello business di qualità ma vuole prestare attenzione all’ambiente, potrebbe invece optare per un iPhone 13 ricondizionato: già competitivo sul listino da nuovo, lo è ancora di più in questa tipologia. Ha uno schermo da 6,1 pollici proprio come il modello precedente ma ha diverse funzionalità in più tra cui una fotocamera migliorata.