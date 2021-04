Il 420 rivoluzionario di Cannabis for Future

Oggi, in Italia, la cannabis è un business da oltre 10 Miliardi di Euro all’anno, come sostiene lo studio condotto dal Prof. Pietro David ricercatore ISPC CNR, ed il settore potrebbe creare 345.000 nuovi posti di lavoro. Sono queste le motivazioni che hanno spinto gli attivisti del movimento Cannabis for Future a scendere nelle piazze italiane martedì 20 aprile per le Festa del 420, dove manifesteranno, in numero limitato e rispettando le norme anti-Covid, distribuendo simbolicamente banconote fac-simile che rappresentano il volume d’affari perso a causa della mancata legalizzazione della cannabis.

www.dolcevitaonline.it La bandiera di “Cannabis for Future”

Nei punti di ritrovo nelle città di Bari, Milano, Genova, Reggio Emilia, Bologna, Cagliari, Sassari, Torino, Padova e Palermo, i rappresentati locali saranno a disposizione dei cittadini per spiegare le loro posizioni e distribuire materiale informativo, portando simbolicament con loro alcune piante di cannabis industriale. Quello della cannabis è un mercato che vale 1/3 della manovra finanziaria e che potrebbe contribuire a sanare la grave crisi occupazionale della penisola. L’effetto positivo derivante dalla legalizzazione della cannabis sarebbe oltretutto immediato: il mercato già esiste, ma la domanda e l’offerta oggi sono totalmente nelle mani delle organizzazioni criminali. Legalizzare significherebbe pertanto, portare alla luce un mercato che oggi si muove in maniera decisamente proficua nell’ombra. Quindi, perché non legalizzare una pianta che ha sempre accompagnato l’uomo nella sua evoluzione (pensiamo alla carta, alle funi, vele, reti da pesca) senza mai causare un solo morto?

www.dolcevitaonline.it La banconota simbolica che verrà distribuita in tutte le città

Pregiudizi e retaggi storici devono ancora prevalere oppure possiamo aiutarci in maniera concreta ed immediata ad uscire da questa brutta crisi post-pandemica così come stanno facendo molti stati negli USA e in tutto il mondo (Messico, Albania, Malta, Portogallo) che dalla legalizzazione della cannabis stanno traendo solo benefici. Di seguito la lista degli eventi che si svolgeranno domani, da nord a sud, per tutto lo stivale:

Bari, ore 10, presso sede RAI, via Dalmazia 104

Milano, ore 13.30, largo Guido Donegani

Genova, ore 11.30, presso sede Il Secolo XIX, piazza Piccapietra 21

Genova, ore 11.30, presso Primocanale, piazza de Ferrari

Reggio Emilia, ore 16.20, parco Renato Fucini

Torino, ore 10.00, piazza Castello

Bologna, ore 18, piazza Maggiore

Padova, ore 14.30, piazza delle Erbe

Palermo, ore 16.00, presso TiroVino, via Dante 132

Cagliari, ore 16.20, Bastione Saint Remy

Partinico (PA), ore 16.20, Spiazzale Mercato Ortofrutticolo

Sassari, ore 12.00, presso Palazzo della Provincia, piazza d’Italia