L’estate 2025 si preannuncia come un periodo di grande movimento e trasformazione, con Saturno che allenta la sua presa e lascia più spazio alla libertà e alla leggerezza. Per l’Ariete, agosto è il mese ideale per concedersi vacanze all’insegna del divertimento, che si tratti di lunghi viaggi o brevi gite. È importante però saper riconoscere i momenti in cui fermarsi per evitare il sovraccarico fisico. L’attenzione agli incontri è alta: i Gemelli, la Vergine, la Bilancia, il Sagittario, l’Acquario e i Pesci sono i segni favoriti per nuove amicizie o relazioni, e la parola d’ordine è prendere l’iniziativa.

La stagione delle vacanze tra avventure e relax

Per il Toro, agosto suggerisce vacanze fuori dagli schemi tradizionali: safari fotografici, ritiri per meditare o luoghi inesplorati saranno la chiave per soddisfare il bisogno di novità e stimoli. Venere e Marte garantiscono armonia nelle coppie che sapranno ascoltare e aprirsi sinceramente al partner.

I Gemelli devono tenere conto dell’influsso di Urano, che agita il segno e spinge a una continua ricerca di novità. È un’estate in cui il lavoro potrebbe richiedere attenzione anche durante le vacanze, quindi è meglio optare per mete non troppo isolate. L’energia è alle stelle fino al 31 agosto, perfetta per chi desidera ricaricarsi fisicamente e mentalmente.

Il Cancro, favorito da Giove e Marte, vivrà una stagione piacevole tra il 22 luglio e il 20 agosto, con vacanze rilassanti e momenti di ozio o soggiorni in beauty farm. Il rapporto di coppia potrà attraversare piccoli scontri, ma saranno superati grazie all’ironia, una vera arma vincente.

Il Leone desidera staccare completamente dalla routine e godersi vacanze gratificanti a partire dal 22 luglio, con giornate piene e stimolanti anche se si rimane a casa. La forma fisica sarà eccellente, mentre in amore si potrà riscoprire la passione come nei primi giorni di una relazione.

La Vergine si sentirà ringiovanita dallo spirito estivo, pronta a scherzare e sorprendersi con imprevisti che spezzano la monotonia. Le vacanze nel solito luogo, tra amici di sempre, saranno rigeneranti, anche se il rapporto di coppia richiederà pazienza fino alla fine di agosto.

La Bilancia sarà spinta da Venere e Marte a scegliere vacanze avventurose e viaggi in Paesi lontani. La capacità di relazionarsi con gruppi di persone nuove sarà un punto di forza, e i rapporti di coppia cresceranno se condivisi in situazioni fuori dall’ordinario.

Lo Scorpione si prepara a soggiorni all’estero che potrebbero aprire la strada a importanti cambiamenti di vita. Venere e Giove promettono avventure erotiche e nuove storie d’amore, mentre l’umore potrebbe oscillare, consigliando di ascoltare il proprio corpo e concedersi più riposo.

Il Sagittario dovrà prendersi una pausa tra il 22 luglio e il 6 agosto per calmare la sua natura nervosa, ma poi potrà dedicarsi a viaggi all’estero e a momenti di svago con gli amici. Venere e Marte portano serenità e voglia di divertimento nelle coppie.

Il Capricorno sceglierà vacanze rilassanti e confortevoli, lontano da fastidi e persone invadenti. La comunicazione aperta con il partner sarà fondamentale per consolidare i rapporti, mentre il periodo più favorevole per nuovi incontri sarà tra fine luglio e metà agosto.

L’Acquario vivrà vacanze spontanee e ricche di sorprese, spesso decise all’ultimo minuto e all’insegna del divertimento con amici, famiglia o partner. L’energia fisica sarà sostenuta da attività dinamiche come camminate, nuoto e sport di squadra.

Infine, i Pesci potranno regalarsi viaggi in luoghi mai visitati, pur dovendo tornare al lavoro nell’ultima settimana di agosto per cogliere nuove opportunità. La prova degli imprevisti rafforzerà le unioni profonde, mentre qualche momento di spossatezza sarà facilmente superabile con il giusto riposo.

Amore e relazioni

L’Ariete dovrà essere tenero, specialmente nella settimana centrale di agosto, quando potrebbero emergere tensioni. Il segno è chiamato a fare il primo passo nei rapporti, mostrando iniziativa.

Il Toro e il partner potranno godere di grande armonia se entrambi sapranno ascoltarsi con sincerità. Per il Gemelli, è importante chiarire le aspettative soprattutto se si è legati a Cancro o Capricorno, mentre per il Cancro l’ironia diventa un’alleata preziosa per superare i piccoli conflitti.

Il Leone vivrà una fase di serenità nella coppia fino alla fine di agosto, quando il desiderio di partner tornerà intenso come all’inizio del rapporto. La Vergine invece dovrà affrontare un momento meno esaltante, con il partner che potrebbe delegare le incombenze pratiche, ma la situazione migliorerà dopo il 25 agosto.

La Bilancia rafforzerà l’intesa con il partner attraverso viaggi e momenti di svago condivisi, mentre per lo Scorpione l’amore diventa più dolce e romantico, con possibilità di nuove avventure erotiche fino al 25 agosto. Il Sagittario godrà di un rinnovato clima di serenità nelle coppie dopo il 6 agosto.

Il Capricorno è invitato a comunicare apertamente per consolidare il rapporto, mentre l’Acquario dovrà affrontare un chiarimento necessario dopo il 25 agosto per superare la mancanza di gesti affettuosi. I Pesci vedranno la loro unione messa alla prova dagli imprevisti, ma con un amore profondo che potrà uscire più forte.