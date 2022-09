Mercato valutario: boom di utenti per i broker forex, ma quali sono i migliori del momento?

Il mercato valutario è sempre più spesso al centro dell’interesse degli investitori, tanto che un numero crescente di persone è alla ricerca dei migliori broker forex che consentano di orientarsi nelle operazioni valutarie. Quest’ultimi sono stati inoltre in grado di realizzare delle piattaforme particolarmente intuitive e caratterizzate dalla presenza di strumenti molto utili per gestire le proprie operazioni. In generale infatti le piattaforme di riferimento oggi offrono dei servizi di alta qualità e di conseguenza riescono ad accrescere il numero dei propri iscritti.

L’utilizzo dei broker forex è particolarmente apprezzato e gettonato perché consente di unire il ricorso ad un metodo d’investimento tradizionale e molto conosciuto (quello del mercato valutario), all’utilizzo di strumenti di ultimissima generazione. Il forex è sempre basato sull’utilizzo delle coppie di valute, ovvero sulla necessità di individuare una moneta per la quale è possibile auspicare un rafforzamento nei confronti di una seconda valuta selezionata. Di conseguenza le persone sono sempre più orientate nella selezione dei migliori broker forex, in modo da ottenere delle condizioni di utilizzo vantaggiose.

Mercato valutario: le piattaforme di riferimento

I migliori broker forex, come spiegato nella guida presente sul portale specializzato Investimentifinanziari.net, sono quelli che uniscono affidabilità, sicurezza e servizi di alta qualità. Uno di questi è sicuramente eToro, leader del settore e conosciuto per le molteplici funzionalità che mette a disposizione gratuitamente dei propri iscritti. Nello specifico questo broker permette di usufruire di servizi importanti, come ad esempio:

Analisi tecnica.

Lettura dei trend.

Copy trading .

. News sempre aggiornate.

Parere degli analisti.

Social trading.

Un’altra piattaforma molto apprezzata per il forex trading è quella di Capital.com, la quale permette ai propri utilizzatori di effettuare simulazioni d’investimento con fondi illimitati attraverso la modalità demo e include anche un sistema di formazione avanzata, finalizzati a rendere un trader un vero professionista del settore. Negli ultimi mesi è stato sempre più gettonato anche FP Markets, sempre più conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi servizi, per gli spread molto contenuti e per la possibilità di operare in modalità copy (come eToro).

IQ Option è invece conosciuto per essere il broker ideale per fare dei test e per beneficiare di un utilizzo molto intuitivo. Si tratta infatti di una piattaforma che può essere utilizzata con un deposito minimo bassissimo, di appena 10 euro, e che permette di aprire delle posizioni anche con cifre irrisorie, come ad esempio 1 o 2 euro. Di conseguenza questo broker è ideale per chi desidera condurre serenamente dei test con denaro reale e provare così ad orientarsi nel mondo del forex trading.

Forex trading: quello che c’è da sapere

Una piattaforma per essere considerata adatta al forex trading dovrebbe disporre di un buon quantitativo di asset valutari in catalogo. Inoltre questa può essere strutturata in modo da gestire in maniera autonoma l’evasione degli ordini (con apertura e chiusura delle posizioni), oppure da appoggiarsi ad un servizio terzo. Questo avviene di solito quando le piattaforme consentono l’utilizzo in combinazione con MetaTrader, il sistema d’investimento più utilizzato dai broker forex professionisti.

I broker hanno poi la possibilità di fornire ai trader dei buoni servizi per il trading, come ad esempio l’analisi tecnica e i sistemi di automatismo delle operazioni (stop loss e take a profit). Le piattaforme per il forex trading sono poi utilizzate per inviare l’apertura e la chiusura degli ordini in modo rapido. L’utilizzo di questi strumenti non richiede il pagamento di un canone, in quanto tutti i migliori broker per il forex realizzano i propri utili attraverso l’applicazione di spread contenuti sui cfd e non presentano delle commissioni sulle compravendite.

Infine è sempre importante ricordare che ogni investimento presenta sempre un certo margine di rischio. Di conseguenza è sempre fondamentale procedere con la massima cautela, prendendo in considerazione tutti i fattori e le potenzialità dei vari asset.