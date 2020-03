My Heritage consente di colorizzare gratuitamente le vostre foto in bianco e nero durante l’emergenza coronavirus

In questi giorni difficili, in cui mezzo mondo è chiuso in casa a causa del coronavirus, capita di attingere ai ricordi del passato per consolarci in attesa di poter tornare a vivere come prima. Anzi, come prima proprio no, perché la vita di prima scopriamo ogni giorno di più che era insostenibile, ma possiamo imparare da questa enorme tragedia per costruire un mondo ecosostenibile, più attento alle necessità di tutti. Fatta la dovuta premessa, che include anche una nostra speranza, torniamo a noi e ai nostri album pieni di foto in bianco e nero dei nostri nonni, dei nostri genitori e, se siamo nati negli anni ’70/’80, anche di noi.

Il sito MyHeritage.it sembra fatto apposta per catalogare i ricordi e scoprire cose nuove sul nostro albero genealogico (che possiamo comporre online grazie anche al test del DNA), per calcolare problematiche di salute legate a rischi genetici e per effettuare ricerche dai dati di censimento. Oggi, a causa della crisi mondiale legata al covid-19, anche MyHeritage.it viene incontro nelle nostre lunghe giornate casalinghe:

Qui a MyHeritage vogliamo fare la nostra parte aiutando la comunità dei genealogisti a tenersi occupata e magari anche ad avere un po’ di divertimento in questi tempi difficili. Questo è il motivo per cui stiamo dando a tutti gli utenti accesso illimitato e gratuito a MyHeritage In Color™, la nostra nuova funzionalità che colorizza in automatico foto in bianco e nero, per un mese intero. Solitamente solo 10 foto possono essere colorizzate da utenti che non hanno un piano Completo, ma ora puoi colorizzare gratuitamente quante foto vuoi.

Colorizzare foto è l’attività perfetta per chi di noi è isolato a casa. Ci dà un’opportunità di guardare ancora una volta le nostre vecchie foto di famiglia, riportandole in vita, assieme ai ricordi. I risultati possono essere condivisi online con tutta la famiglia, faranno piacere ai parenti ed evocheranno dolci ricordi. Ti invitiamo a tirare fuori oggi i tuoi album di foto e a unirti al divertimento.

Per un mese a partire da ora, chiunque condivida le foto colorizzate su Twitter, Facebook o Instagram con l’hashtag #ColorBeatsCoronavirusBlues taggando @MyHeritage potrà partecipare ad un’estrazione settimanale. Ogni settimana sceglieremo un fortunato vincitore che riceverà un abbonamento gratuito al piano Completo di MyHeritage. Potrà godere di accesso gratuito a tutti i contenuti e le funzionalità di MyHeritage, compresi 12 miliardi di documenti storici, Smart Matches™, Record Matches, Instant Discoveries™, e molto altro ancora.

Quindi, per farvela breve, a questo link potrete caricare le vostre vecchie foto in bianco e nero per colorizzarle e renderle più vivide, per scorprire nuovi particolari di vecchie fotografie e per entrare in contatto in un modo del tutto diverso con i vostri affetti più cari. Questa sotto l’ho fatta io, ero con mio nonno e vi posso assicurare che mi sono commosso.