Porte di design o classiche: come scegliere quella giusta?

Dalle porte di design a quelle classiche, una guida alla scelta

Quando si tratta di scegliere la tipologia di porte per interni, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Devi capire se optare per delle porte di design, che uniscono funzionalità e stile, o se hai delle esigenze di spazio che restringono il campo, rendendo le porte scorrevoli preferibili rispetto a quelle a battente, ma le variabili da considerare non finiscono qui! Meglio vetro o legno? Taglio classico o moderno? Maniglie in vista o a scomparsa? Non è solo questione di gusto perché le funzioni svolte dalle porte sono diverse: separano gli ambienti creando privacy, aggiungono dettagli di stile e attutiscono luci e rumori. Hanno, quindi, un ruolo fondamentale in una casa e ogni porta ha le sue caratteristiche uniche e peculiari. Per aiutarti a scegliere la tua prossima porta senza paura di sbagliare, abbiamo “approfittato” del catalogo del marchio italiano Cocif.com, leader italiano per la produzione di porte e finestre, per creare questa pratica guida sulle tipologie di porte per interni. Vediamo tutti i dettagli per ogni tipo!

Prima di scegliere, considera le esigenze di arredamento e di spazio (esempio: ti serve una porta scorrevole?)

Ebbene sì, anche le porte devono prima di tutto rispondere alle “esigenze” di una casa e devono, quindi, in primis essere utili e pratiche per gli spazi abitativi. Per esempio: una casa piccola potrebbe recuperare centimetri preziosi usando porte scorrevoli o se poco illuminata dal sole potrebbe risultare più luminosa con delle porte in vetro. Il primo passo da fare per scegliere la porta giusta è quindi quello di avere ben chiara la struttura degli spazi abitativi e capire come un elemento di arredo, come una porta, possa inserirsi in quel contesto in modo funzionale. E adesso è il turno dello stile.

Porte di design

In legno, naturale o laccato, in vetro, in metallo o in laminato con disegno legno, le porte di design diventano elementi essenziali dell’arredo e portano le firme dei più importanti designer di fama mondiale, come Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Piero Lissoni, Antonio Guerra, detto Tonino; alcuni dei quali hanno riservato dei progetti in esclusiva al marchio Cocif.

Porte moderne

Le porte moderne hanno un’anima minimalista, linee definite, cornici invisibili o assenti, un insieme che si fonde completamente con l’arredo, come a voler enfatizzare la fantasia delle mura o gli altri complementi di arredo presenti negli ambienti della casa. I materiali con cui sono realizzate, dal legno al vetro e alluminio, permettono, inoltre, di declinarle a seconda di ogni esigenza di stile.

Porte classiche

Le porte classiche sono la scelta ottimale se l’arredamento che hai scelto o che vorresti prendere richiama uno stile elegante e raffinato. Fregi, decori, sagomature e intelaiature impreziosiscono la porta ed esaltano un arredo di lusso o con distinti richiami alle scelte di stile più ricercate.

Porte a filo muro

Possono essere delle porte scorrevoli o delle porte a battente e del materiale che più soddisfa le singole esigenze, ciò che caratterizza le porte a filo muro è la loro completa mimetizzazione con la parete. Non ci sono stipiti, cornici e coprifili a segnare lo stacco della porta, che può essere anche tinteggiata o tappezzata con le stesse fantasie usate per decorare le pareti, così da renderle praticamente invisibili.