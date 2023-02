Quali sono gli intrattenimenti online preferiti dagli italiani

Come tutti ormai sappiamo, il mondo dell’intrattenimento si è spostato sempre di più verso una dimensione domestica, privata e – in ultima analisi – online. Infatti, secondo i dati raccolti dal portale Comscore, l’intrattenimento si è spostato sempre di più verso il mondo digitale e predilige una connessione costante.

Basti pensare che nel 2019, prima della pandemia, ogni utenti ha in media trascorso almeno due ore al giorno su internet. Molti lo hanno fatto per seguire programmi di intrattenimento online mentre altri, come vedremo, hanno invece optato per attività diverse.

Infatti, l’industria dell’intrattenimento online oggi spazia dalle serie tv ai film, passando per videogiochi e siti di gioco d’azzardo online. La crescita dell’intrattenimento online si è poi verificata anche grazie alla sempre maggiore diffusione dei dispositivi mobili come tablet e smartphone che, ad oggi, sono utilizzati dagli utenti per il 71% del totale del tempo passato online, con oltre 40 milioni di persone connesse in Italia. Di questo numero, circa il 70% è rappresentato da maggiorenni.

Vediamo però quali sono i diversi tipi di intrattenimento online preferiti dagli utenti. Come pronosticabile, al promo posto vi sono i contenuti video come YouTube, seguito dai tanti altri portali che propongono contenuti simili ma che, ovviamente, non raggiungono numeri simili. Allo stesso modo, nonostante la crescita esponenziale degli altri social network, Facebook rimane il più grande e importante social media, in grado ancora di catalizzare l’attenzione dei giocatori.

Un aspetto importante che raramente viene considerato quando si parla di intrattenimento è lo shopping online. Infatti, lo shopping in rete riguarda l’87% degli italiani che si collega online e, tra le categorie più acquistate, abbiamo i viaggi, i libri o la musica seguiti poi dalla moda e dall’abbigliamento.

Al contrario, un aspetto sicuramente centrale nel mondo dell’intrattenimento è rappresentato dallo streaming. Infatti, le più importanti piattaforme di streaming hanno oggi raggiunto nove italiani su dieci, una cifra straordinaria se si pensa a un fenomeno che, fino a poco fa, era assolutamente inedito.

Osservando il dato nel dettaglio, si può vedere che i giovani tra i 18 e i 34 anni guardano ogni giorno almeno un contenuto televisivo online, il dato si dimezza quando si parla invece degli over 55. Tra le piattaforme di streaming si registrano Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Mediaset Infinity.