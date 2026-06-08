Quello che fino a poche settimane fa sembrava un addio quasi scritto è tornato a essere un accordo possibile, anzi vicino. Il finale di stagione dell’argentino, il ritorno della Roma in Champions League e la voglia comune di continuare insieme hanno riaperto la partita. La firma non è ancora arrivata, ma l’intesa è ormai in dirittura d’arrivo. L’ultimo passaggio toccherà alla nuova area sportiva giallorossa, con Tony D’Amico chiamato a chiudere il lavoro avviato da Ricky Massara. Il contratto di Paulo Dybala scade il 30 giugno: una data che aveva alimentato voci, dubbi e anche qualche tensione. Ora lo scenario è diverso. La Joya, salvo sorprese, resterà a Trigoria.

L’impennata finale: gli assist decisivi che hanno cambiato il giudizio sulla stagione

Per mesi la stagione di Paulo Dybala è stata raccontata soprattutto dai numeri. Freddi, e poco teneri con uno come lui: 2 gol in 22 presenze in Serie A, diventati 3 reti in 27 partite mettendo dentro anche Europa League e Coppa Italia. Un bilancio segnato dagli infortuni, dalle pause obbligate, dai rientri da dosare con prudenza. Poi, proprio quando la Roma aveva più bisogno, è arrivata la scossa.

Nelle ultime tre giornate di campionato, Dybala ha servito quattro assist decisivi. Pochi lampi, ma pesanti. Prima il pallone per Malen a Parma, poi l’assist per Mancini nel derby, quindi un altro invito per Malen a Verona e, nella stessa partita, il colpo di tacco per El Shaarawy. Giocate tecniche, certo. Ma anche segnali forti, dentro una squadra che cercava certezze e punti.

La Roma ha vinto tutte e tre le partite, ha chiuso al terzo posto ed è tornata in Champions League sette anni dopo l’ultima partecipazione. In quel finale, Dybala non è stato soltanto un giocatore rientrato dall’infortunio. È tornato a essere un riferimento, uno capace di spostare una partita con un tocco e di cambiare l’aria dello spogliatoio. A Trigoria lo hanno visto bene. E il giudizio, fino a quel momento condizionato soprattutto dalla tenuta fisica, è diventato meno severo.

La Champions come svolta: perché il terzo posto ha riaperto il dossier rinnovo

La qualificazione alla Champions League ha cambiato molte cose nel mercato della Roma. E il caso Dybala-Roma è il più evidente. Fino alla primavera, il rinnovo sembrava complicato: contratto in scadenza, stipendio alto, età da valutare, continuità fisica non sempre sicura. Con il terzo posto, però, la prospettiva si è ribaltata. Non solo sul piano tecnico, ma anche su quello economico.

Per un club come la Roma, tornare nella coppa più importante significa più ricavi, più respiro nelle scelte e più margine nei colloqui con i giocatori in scadenza o vicini alla scadenza. Dentro questo quadro ci sono anche altri dossier, da Lorenzo Pellegrini a Zeki Celik. Ma quello di Dybala aveva un peso diverso: per qualità, nome, carisma e impatto sull’ambiente.

La Joya voleva giocare la Champions con la maglia della Roma, dopo averla vissuta a lungo con la Juventus. Non era un dettaglio. A 32 anni, con i 33 da compiere a novembre, tornare su quel palco con una squadra in cui si sente centrale ha pesato nelle sue valutazioni. La Roma, da parte sua, ha capito che trattenere Dybala voleva dire ripartire con un giocatore già dentro il progetto di Gian Piero Gasperini. Una certezza, almeno quando si parla di qualità.

La scelta della Joya: Boca, Palermo e la priorità rimasta giallorossa

Il futuro di Dybala è passato attraverso più piste. Alcune reali, altre soprattutto suggestive. Il Boca Juniors lo ha seguito con interesse, puntando sul richiamo argentino e su un ambiente che per molti calciatori sudamericani resta speciale. Nei giorni più incerti si è parlato anche di un possibile ritorno al Palermo, il club in cui Dybala è cresciuto nel calcio italiano e che resta un pezzo importante della sua storia. Una suggestione forte, più che una strada semplice.

La priorità dell’argentino, però, è sempre rimasta la Roma. Lo si era intuito anche da alcune immagini di fine stagione, come il volto tirato dopo la gara di Parma, quando il contratto era ancora sospeso e l’addio sembrava possibile. A Sky, in quei giorni, Dybala aveva scelto parole caute: “Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà”. Una frase senza strappi, ma con dentro una certa amarezza.

Sempre in quell’intervista, l’argentino aveva ricordato che il contratto sarebbe scaduto dopo poche partite e che il derby con la Lazio poteva essere la sua ultima gara all’Olimpico. Alla domanda su un contatto della società, aveva risposto con un cenno negativo. Non una rottura, piuttosto una distanza. Poi il finale di campionato, la Champions e i colloqui ripresi hanno rimesso tutto in movimento. Anche la disponibilità del giocatore a rivedere l’ingaggio, sotto gli 8,5 milioni percepiti nell’ultima stagione, ha aiutato il riavvicinamento.

Contratto biennale e regia di Gasperini: i dettagli dell’intesa ormai vicina

Il nuovo accordo tra Roma e Dybala dovrebbe essere di due anni, con scadenza nel 2028. Resta da definire la formula: biennale pieno oppure un anno più opzione per la stagione successiva. Sono dettagli da sistemare negli ultimi passaggi, insieme alla parte economica. La strada, però, è tracciata. Dentro il club la sensazione è che la vicenda sia ormai arrivata alla fase finale.

Un ruolo importante lo ha avuto Gian Piero Gasperini, che non ha mai nascosto il desiderio di tenere Dybala. Dopo la vittoria di Verona, l’allenatore giallorosso era stato chiarissimo: “Per me non ci sono mai stati dubbi”, aveva detto parlando della permanenza dell’argentino. Poi aveva spiegato di aver messo in contatto direttamente la proprietà e il giocatore, una sorta di mediazione tecnica ma anche personale. “Se non resta ora, non so più che fare”, aveva aggiunto con il suo modo diretto.

Appena Dybala è tornato disponibile, Gasperini gli ha restituito una maglia da titolare. Lo ha preferito anche a Soulé, più giovane e sulla carta più affidabile sul piano fisico, anche se pure lui frenato dagli infortuni. La scelta ha funzionato: la Roma ha chiuso forte, ha conquistato la Champions League e ha ritrovato nella Joya un giocatore capace di decidere anche senza segnare.

Ora manca l’ultimo tratto: firma, comunicato, ufficialità. A Trigoria nessuno vuole correre troppo, perché nel mercato le cose sono chiuse solo quando i documenti sono firmati. Ma il senso della storia è chiaro. Dopo mesi di incertezza, Dybala e la Roma hanno scelto di andare avanti insieme. Per ambizione, per ragioni tecniche e anche per un legame che, nonostante i dubbi, non si è mai davvero spezzato.