Alberto Sordi non è stato soltanto uno dei più grandi interpreti del cinema italiano: per milioni di persone è stato Roma. Quella vera. Ironica, rumorosa, furba, malinconica e irresistibile.

Eppure, nel momento più alto della sua carriera, avrebbe potuto lasciare tutto e trasferirsi negli Stati Uniti. Hollywood lo osservava con interesse, il cinema italiano viveva anni straordinari e diversi attori europei stavano conquistando l’America.

Ma Sordi fece una scelta che oggi sembra quasi impensabile: restare a Roma.

Quando Hollywood bussò alla porta di Alberto Sordi

Tra gli anni ’50 e ’60 il cinema italiano era ammirato in tutto il mondo. Film, registi e attori italiani iniziavano a diventare richiesti anche all’estero.

Alberto Sordi, dopo il successo di pellicole come Un americano a Roma e I Vitelloni, attirò l’attenzione di produttori internazionali interessati al suo talento e alla sua comicità così particolare.

Per molti sarebbe stato il coronamento di un sogno. Per lui no.

Sordi non amava l’idea di allontanarsi dalla sua città. Pensava che il suo modo di recitare funzionasse perché nasceva dall’osservazione quotidiana della gente comune, delle strade di Roma, delle conversazioni sentite nei bar o sui tram. In pratica, il suo vero set era la città.

“Io senza Roma non so recitare”

Chi lo ha conosciuto racconta che Alberto Sordi fosse profondamente legato alle sue abitudini. Nonostante il successo enorme, continuò a vivere a Roma, nella storica villa all’Aventino, mantenendo una vita piuttosto semplice e riservata.

Guidava spesso da solo per la città, si fermava a parlare con commercianti, tassisti, persone comuni. Era lì che trovava idee, espressioni, tic e caratteri da trasformare nei suoi personaggi. Ed è probabilmente per questo che non volle mai diventare un attore “americano”.

Roma non era soltanto casa sua: era il materiale da cui nascevano i suoi film.

L’aneddoto che racconta perfettamente chi era

C’è una frase che spiega meglio di tante biografie il rapporto tra Alberto Sordi e i romani. Un giorno, mentre passeggiava in centro, venne riconosciuto da un uomo che gli disse:

“A dottò, ma lei è proprio come nei film.”

Sordi sorrise e rispose:

“Perché i film li fate voi romani, mica io.”

Ed è probabilmente questa la chiave del suo successo. Non interpretava personaggi lontani dalla realtà. Prendeva la vita quotidiana di Roma e la portava al cinema.

Da Trastevere all’Aventino: la sua Roma

Alberto Sordi nacque a Trastevere nel 1920, uno dei quartieri più autentici della capitale. Negli anni successivi si trasferì all’Aventino, dove visse per gran parte della sua vita nella villa che oggi è diventata una casa museo dedicata alla sua memoria.

Ma nei suoi film c’era tutta Roma: le trattorie popolari, i quartieri borghesi, la periferia, la Dolce Vita di Via Veneto, i vizi e le contraddizioni della città. Guardando i suoi film si rivede una Roma che oggi, in parte, non esiste più.

Il segreto di Alberto Sordi era uno solo

Sordi non cercò mai di sembrare perfetto, i suoi personaggi erano spesso egoisti, furbi, vigliacchi, esagerati. Ma anche incredibilmente umani.

Ed è proprio per questo che il pubblico si riconosceva in lui.

Dietro la comicità c’era sempre qualcosa di vero: l’italiano medio, le sue paure, le sue ambizioni, i suoi difetti. Ancora oggi molte battute dei suoi film vengono ripetute ogni giorno, come se fossero entrate nel linguaggio comune.

Perché Roma non ha mai smesso di amarlo

A più di vent’anni dalla sua scomparsa, Alberto Sordi continua a essere uno dei simboli assoluti della romanità. Non solo per il cinema.

Ma perché rappresentava un modo di vivere Roma che tanti ricordano con nostalgia: più spontaneo, più umano, più genuino.

E forse il motivo per cui rifiutò Hollywood era proprio questo. Aveva già trovato il pubblico che gli interessava davvero: quello delle strade della sua città.