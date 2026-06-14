Il curling sbarca a Roma e sceglie il colpo d’occhio più forte: Colle Oppio, con il Colosseo sullo sfondo. Non un palazzetto del ghiaccio, non una località di montagna, ma un parco urbano attraversato ogni giorno da bambini, famiglie, sportivi e curiosi. Le tre piste sintetiche inaugurate da Sport e Salute portano in città una disciplina che molti conoscono solo in televisione, soprattutto durante i Giochi. Qui, invece, si prova dal vivo. Senza neve, senza ghiaccio, senza uscire da Roma.

Tre piste da curling sintetico inaugurate a Colle Oppio

Le tre piste da curling sintetico realizzate a Colle Oppio portano nella Capitale una versione più semplice da avvicinare della disciplina olimpica. Niente pista gelata, niente freddo da arena invernale, niente scenario alpino. Al loro posto ci sono superfici tecniche, stone adatte ai materiali usati e una cornice urbana che rende l’esperimento subito riconoscibile.

Il progetto rientra in Sport Illumina, promosso da Sport e Salute, con l’idea di trasformare spazi pubblici in luoghi dove fare sport gratis, con continuità e senza troppe barriere. A pochi passi dall’Anfiteatro Flavio, il curling esce dalla sua nicchia e diventa qualcosa che si guarda, si capisce e si prova. È questo il punto: portare una disciplina olimpica dentro un parco frequentato ogni giorno cambia il modo in cui la città incontra lo sport. Colle Oppio non ospita solo un’inaugurazione. Diventa un piccolo laboratorio a cielo aperto, dove attività lontane dall’immaginario romano possono convivere con basket, skate, giochi e passaggi quotidiani.

La prova con cento bambini e l’olimpionica Stefania Costantini

Il primo test è arrivato con cento bambini e ragazzi, coinvolti in un pomeriggio di prove, tentativi, errori e traiettorie da sistemare. Hanno partecipato giovani legati a realtà come Elis, Calcio Sociale Campo dei Miracoli Corviale, Sport senza Frontiere ed Esquilino Basketball Asd, chiamati a scoprire uno sport che spesso si vede solo nelle immagini dei Giochi. Con loro c’era Stefania Constantini, campionessa olimpica del curling e atleta delle Fiamme Oro. La sua presenza ha dato alla giornata un taglio concreto: non la solita passerella, ma una lezione aperta, con gesti spiegati e provati sul campo.

La campionessa ha raccontato l’emozione di vedere il curling in un posto così insolito, lontano dalle montagne e accanto al monumento più fotografato d’Italia. Presenti anche Marco Mariani, direttore tecnico delle squadre nazionali di curling, e Giuseppe Antonucci, consigliere federale con delega al settore paralimpico della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. I ragazzi hanno imparato i movimenti di base, seguito le traiettorie, capito quanto contino precisione, attenzione e lavoro di squadra. Perché il curling, visto da fuori, sembra lento. Ma basta provarlo per accorgersi che è fatto di lettura dello spazio, comunicazione e controllo del gesto. La sorpresa dei più piccoli è stata forse il segnale più chiaro della giornata.

Dallo skate al basket: Colle Oppio diventa un hub sportivo urbano

Il curling non arriva a Colle Oppio in uno spazio vuoto. Il parco sta prendendo sempre più una forma sportiva, con attività diverse e pubblici diversi. L’area sarà legata anche ai mondiali di skate, insieme a Ostia, e già oggi ospita iniziative capaci di richiamare ragazzi, famiglie e associazioni. Nella stessa giornata è stato inaugurato anche il nuovo campo da basket, rinnovato con i colori di Illumina, nuove resine e canestri di qualità, alla presenza di una delegazione del Comitato Regionale Lazio della FIP. Il messaggio è chiaro: non un impianto pensato per una sola disciplina, ma uno spazio urbano dove basket, skate, curling e attività performative possano stare insieme.

Anche lo spettacolo di breakdance degli Ambassador Illumina ha dato alla giornata un tono meno formale e più vicino all’idea di una piazza sportiva. Per Roma, dove spesso gli sport restano divisi tra impianti, società e quartieri, il modello di Colle Oppio prova a indicare un’altra strada. Il parco diventa un luogo di passaggio e di incontro. Chi passa può fermarsi, guardare, provare, magari tornare. E per i più giovani questo conta: abbassa la soglia d’ingresso e rende meno netta la distanza tra sport olimpici, discipline urbane e gioco spontaneo. Il parco come hub sportivo funziona però solo se alla novità seguono cura, attività continuative e presenza educativa.

Abodi e Sport e Salute: sport più accessibile e nuove discipline in città

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha letto l’arrivo del curling a Colle Oppio come un esempio concreto di come superfici e materiali dedicati possano allargare le possibilità di fare sport. Il nodo, nelle sue parole, è liberare alcune discipline dai limiti tradizionali di territorio e stagione. Il curling è entrato nell’immaginario italiano grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpici, da Torino 2006 verso Milano Cortina 2026, ma per molti resta uno sport più visto che praticato. Portarlo nel centro di Roma significa renderlo vicino, gratuito, accessibile anche a chi non avrebbe mai messo piede in un impianto del ghiaccio.

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha insistito sulla capacità dello sport di sorprendere e sul valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro, educazione e benessere. Diego Nepi Molineris, amministratore delegato della società, ha richiamato l’idea di una città senza sport maggiori o minori, ma con occasioni da creare e passioni da accendere. L’inaugurazione delle piste, da sola, non cambia il destino di un parco. Però indica una direzione precisa. Roma guadagna un contenuto sportivo nuovo, capace di parlare ai bambini, alle famiglie, agli appassionati olimpici e a chi cerca spazi pubblici più vivi. Il Colosseo sullo sfondo aiuta, certo. Ma la vera sfida comincia dopo le foto: trasformare la sorpresa in abitudine, presenza e partecipazione.