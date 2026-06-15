Il nome di Mohamed Salah è tornato a girare dalle parti di Trigoria e, inevitabilmente, ha acceso ricordi e fantasie. Ma alla Roma la suggestione si è fermata lì. Secondo quanto riportato da Il Romanista e ripreso da Forzaroma.info, sarebbero stati gli agenti dell’attaccante egiziano a sondare il terreno nelle scorse settimane. Il club ha ascoltato, ha valutato e poi ha scelto di dire no.

Non per dubbi sul valore del giocatore, ci mancherebbe. Il nodo è un altro: costi troppo alti, età, equilibri di mercato e una linea tecnica già tracciata con Gian Piero Gasperini.

Salah si propone, Trigoria ascolta: così è tornata l’idea del ritorno

Un ritorno di Salah alla Roma avrebbe avuto il sapore dei grandi racconti di calcio. Quelli che fanno presa subito, perché mescolano nostalgia, talento e un passato rimasto nel cuore dei tifosi. L’egiziano, nella Capitale, ha lasciato un ricordo forte: accelerazioni, gol, strappi, la sensazione chiara di avere davanti un campione vero.

Tra 2015 e 2017 la Roma fu il suo trampolino verso il Liverpool, dove poi è diventato uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Per questo, quando il suo entourage ha fatto arrivare il nome sul tavolo, a Trigoria nessuno lo ha liquidato con superficialità. È stato ascoltato, pesato, discusso. Ma non si è mai passati a una vera trattativa. Il fascino dell’operazione era evidente. Il resto, molto meno.

Roma fredda davanti al colpo: il fascino non basta, pesano i costi

Il punto non è il valore di Mohamed Salah. Quello resta fuori discussione. Parliamo di un giocatore internazionale, capace di spostare attenzioni, partite e anche mercato. Il problema, per la Roma, è il pacchetto completo: ingaggio, commissioni, durata dell’eventuale contratto, peso nello spogliatoio. Tutto avrebbe portato l’operazione su cifre lontane dai parametri attuali del club.

La Roma riparte dal terzo posto e dalla Champions League, ma non vuole costruire il futuro con vecchie zavorre: stipendi pesanti, margini stretti, giocatori difficili da sistemare più avanti. Salah avrebbe dato una scossa immediata, anche emotiva. Ma avrebbe legato il club a un investimento forte per più stagioni. E stavolta, a Trigoria, la nostalgia non ha comandato.

Friedkin e Gasperini hanno scelto la linea: sostenibilità, giovani e futuro

La strada indicata da Dan Friedkin e condivisa con Gasperini è chiara: una squadra più intensa, più verticale, più adatta al lavoro quotidiano. Il tecnico lo ha detto nella sua prima uscita pubblica dell’estate: la società vuole “creare una squadra migliore” e deve “far crescere la Roma”.

Frasi semplici, ma pesanti. Perché migliorare dopo un terzo posto significa alzare l’asticella, non gestire il piazzamento. Gasperini cerca giocatori con gamba, margini di crescita e voglia di entrare in un calcio molto esigente. In questo quadro, un campione maturo come Salah rischiava di essere più un simbolo che un pezzo del progetto. La Roma vuole calciatori da portare dentro un ciclo, non soltanto un nome capace di accendere una stagione. La parola chiave resta prospettiva pluriennale.

Mercato Roma, le priorità sono altre: esterni, centrocampo e rinnovi

Il mercato giallorosso ha già una lista abbastanza precisa. Gasperini chiede due esterni d’attacco, un rinforzo a centrocampo e alternative credibili in caso di partenze. I nomi che circolano raccontano l’ambizione del momento: Mason Greenwood resta un profilo seguito per la fascia destra, mentre Christian Pulisic è stato proposto ed è considerato una possibile soluzione a sinistra, anche se le valutazioni non sono semplici.

Prima degli acquisti, però, ci sono anche questioni interne da sistemare. I rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik sono in agenda e possono pesare sugli equilibri tecnici ed economici. Poi ci sono le plusvalenze, i paletti UEFA e le scadenze strette.

Qualche sacrificio non è escluso: Koné e Soulé sono tra i nomi che potrebbero aiutare a finanziare parte del mercato, anche se l’argentino pensava a una permanenza più stabile.

Dal sogno Salah alla scelta di strategia: perché la Roma ha detto no

Il no a Salah racconta bene la Roma che sta nascendo. Una società che avrebbe potuto inseguire il colpo a effetto, prendersi titoli e entusiasmo per qualche giorno, ma ha scelto un’altra strada. La stagione del centenario, con il raduno fissato al 13 luglio al Fulvio Bernardini, avrà già un peso emotivo enorme. In più c’è la Champions League, che chiede una rosa più profonda, più pronta, più solida su tre competizioni. Per questo il ritorno di Salah non ha superato la prova dei conti e del progetto tecnico.

Gasperini non cerca figurine, ma giocatori da allenare forte, migliorare e inserire in meccanismi precisi. La Roma vuole crescere subito, magari accorciare sulle prime, ma senza fare mercato guardando indietro. Dire no a Salah, per quanto possa sembrare paradossale, è un segnale di ambizione: non quella del nome più rumoroso, ma quella di una squadra costruita con coerenza.