Le 6 app che trasformeranno il tuo modo di guardare film e serie TV

Da ormai alcuni anni l’offerta di film e serie TV on demand si è fatta davvero enorme. Migliaia di titoli sono disponibili per lo streaming su varie piattaforme, e anche acquistare o noleggiare film e serie TV in digitale è diventato molto semplice ed economico. Questa enorme possibilità di scelta può però creare nuovi problemi, come ad esempio riuscire a decidere cosa guardare o tenere traccia di quello che si è già visto.

Fortunatamente, per ogni problema c’è una soluzione. Esistono infatti molte app che permettono di rendere più semplice la vita di chi è appassionato di cinema e televisione. In questo articolo descriveremo le 6 app che tutti dovrebbero provare.

VPN online

Per iniziare, c’è un’app molto importante che non può mancare nei dispositivi degli appassionati di film e serie TV: una VPN. Alcuni servizi in streaming, per questioni di diritti di distribuzione, sono disponibili in aree geografiche limitate; inoltre, quelli che sono disponibili ovunque, come Netflix o Prime Video, hanno cataloghi diversi in base al paese in cui ci si trova.

Per questo è utile utilizzare una VPN online (https://nordvpn.com/it/), in modo da poter aggirare i blocchi geografici ed accedere a contenuti disponibili solo in alcuni paesi. Bisogna però fare molta attenzione: alcuni servizi di streaming non apprezzano l’uso di VPN e certe volte utilizzarle viola i termini del contratto che avete sottoscritto.

Upflix

Netflix non ha bisogno di introduzioni: il servizio di streaming mette a disposizione dei suoi utenti un vasto catalogo di film, serie, documentari e cartoni provenienti da tutto il mondo. Proprio per questo, però, potrebbe essere difficile navigare i suoi contenuti e decidere cosa guardare.

È qui che entra in gioco Upflix: si tratta di un’app che permette di fare ricerche mirate all’interno del catalogo Netflix, ma anche di filtrare i titoli presenti in base alle recensioni degli utenti presenti su Rotten Tomatoes o sulla stessa Upflix. Inoltre, la modalità Roulette suggerisce contenuti casuali in base alle categorie selezionate.

Un’altra funzionalità molto utile di quest’app è quella di poter ricevere notifiche con gli aggiornamenti del catalogo, per non farsi mai cogliere di sorpresa dalla scomparsa di film o serie.

RaiPlay

RaiPlay è la piattaforma gratuita che permette lo streaming di tutti i contenuti Rai. È strutturata in modo un po’ particolare: senza registrarsi, è possibile guardare in diretta i canali televisivi Rai, disponibili però solo se ci si collega dall’Italia. Registrando un account, invece, si ottiene anche l’accesso all’archivio RaiPlay, che contiene film, serie, cartoni, documentari, e una selezione di titoli trasmessi sui canali tradizionali negli ultimi 7 o 14 giorni.

VVVVID

VVVVID è una piattaforma di streaming totalmente italiana specializzata soprattutto in animazione giapponese, ma nel suo archivio non mancano anche film e serie TV. Il servizio è gratuito e supportato da inserzioni pubblicitarie, ma è disponibile anche una versione in abbonamento che permette di eliminare gli annunci. Inoltre, è possibile noleggiare alcuni titoli, in particolare i film più recenti.

Una particolarità di questa piattaforma è la presenza di community dedicate ai vari titoli presenti nell’archivio. Grazie ad esse, diventa più semplice condividere i propri interessi con gli amici e scoprire nuovi contenuti grazie ai consigli di altri appassionati.

Justwatch

Uno dei problemi nell’avere a disposizione molti servizi di streaming diversi è quello di non essere mai sicuri su che piattaforma si trovi un determinato film o una certa serie. È proprio a questo che serve Justwatch, un’app disponibile sia per Android che per iOS che permette di scoprire con precisione quale servizio offre il titolo che si sta cercando.

Per fare una semplice ricerca non c’è bisogno di registrarsi, ma se si crea un account personale è possibile accedere ad alcune funzionalità aggiuntive. In particolare, è possibile selezionare i servizi in cui si vuole eseguire la ricerca e accedere direttamente ai contenuti disponibili con un semplice clic. Praticamente tutti i servizi di streaming più noti sono presenti su Justwatch: da quelli in abbonamento come Netflix o Prime Video, a quelli che offrono film a noleggio o in acquisto come Chili o Google Play Movies.

TV Time

Gli appassionati di serie TV hanno spesso un grosso problema: tenere traccia di tutto quello che guardano. È facile distrarsi e perdersi degli episodi, o dimenticarsi dell’ultimo episodio visto quando si fa una lunga pausa. Grazie a TV Time, questo non è più un problema. Con questa app è possibile selezionare tutte le serie a cui si è interessati e dividerle in categorie, per poi indicare con precisione quali episodi sono stati già visti, quali si vuole rivedere, ecc.

Un’altra funzionalità molto utile è quella del calendario, che permette di avere sempre sotto controllo l’uscita di nuovi episodi, in modo da stare al passo con le proprie serie preferite.