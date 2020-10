10 oggetti interessanti super scontati per il Prime Day di Amazon

Anche quest’anno Amazon ha riservato ai clienti Prime due giorni speciali con sconti su numerosi oggetti. L’offerta, iniziata ieri, si concluderà a mezzanotte, ma attenzione: per alcuni prodotti la scadenza è prevista intorno alle 19 di questa sera. Naturalmente bisogna fare attenzione e approfondire le ricerche poiché alcuni prodotti non sono dotati di grande sconto.

Per accompagnarvi al meglio nel vostro shopping sfrenato, abbiamo selezionato dieci oggetti che, secondo noi, vale la pena acquistare.

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa

Avete sempre desiderato un altoparlante intelligente che vi faccia compagnia? Nessun problema, se volete sentirvi come Theodor nel film Her, questo è il momento giusto. Echo Dot si colloca in ogni stanza. Basta solo chiedere e in men che non si dica potrete ascoltare la vostra musica preferita, ascoltare notizie e avere informazioni quando volete. Il prezzo di lancio è di 59,99 euro ma solo per oggi lo troverete a 19,99 euro.

Scottex Pulito Completo Carta Igienica, Confezione da 60 Rotoli Maxi

Questa è una di quelle offerte che non dovete farvi scappare. Quante volte vi è capitato di andare in bagno e vi ricordate all’ultimo di aver finito la carta igienica? Con la confezione da 60 rotoli maxi avrete la sicurezza per parecchio tempo. Con uno sconto del 37% avrete la confezione a 21,99 euro.

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale

Ikohs netbot S15 è un comodo aspirapolvere professionale dotato di 4 funzioni in 1. Scopa, aspira, passa il panno e lava. Con questo magico oggetto potrete dimezzare le noiose faccende domestiche. Con uno sconto del 40% risparmierete 100 euro dal prezzo di lancio.

Princess Friggitrice ad Aria Calda

Quanto sono buone le patatine fritte? Tanto. Quanta puzza c’è dopo averle fritte? Tanta. Questo non sarà più un problema con la friggitrice ad aria calda. Potrete dire addio alla puzza di fritto sulle maglie con questo magico oggetto. La Princess Friggitrice ha sette funzioni di cottura, il controllo regolabile della temperatura, il timer integrato e il pannello di controllo digitale. Può essere vostra a soli 54,99 euro anziché 79,99 euro.

Vaporiera Digitale

Durante la settimana la maggior parte delle volte si pranza fuori per via del lavoro. Ogni giorno dobbiamo pensare a qualcosa di sano da inserire nella nostra “schiscetta”. Con la vaporiera digitale oltre a risparmiare tempo si risparmia anche denaro. Divisa in tre piani vi preparerà i vostri prodotti healthy in modo comodo e pratico. Potrete averla a soli 39 euro con uno sconto del 43%.

Huawei P30 Lite 64 GB

Il marchio Huawei è considerato tra i migliori per quanto riguarda la telefonia. 64 GB di memoria, fotocamera principale da 24 MP, 8 MP, 2 MP e fotocamera frontale da 32 MP, l’Huawei P30 Lite può essere vostro a 174,89 euro anziché 225 euro.

TV Sony 43 pollici

Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K, Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati la tv della Sony è ideale per le serate di ozio. Leggera e sottile, è dotata di connessione Wi-Fi, Bluetooth, USB, Ethernet e HDMI, supporta Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Rai Play e DAZN. Può essere vostra a soli 599 euro anziché 799 euro.

Tappetino Grande per Yoga, Allenamento e Pilates

Siete amanti dello Yoga ma non avete tempo per andare in palestra? Nessun problema, con il tappetino Ativafit potrete eseguire i vostri esercizi comodamente a casa. Antiscivolo e con un’imbottitura di 10 mm, sarà vostro a 17,84 euro anziché 29,99 euro.

Cofanetto di Christopher Nolan

Per tutti i fan di Nolan questa è un’occasione imperdibile. The Prestige, la trilogia di Batman, Inception, Interstellar e Dunkirk disponibili in 4K in un unico cofanetto a soli 49,69 euro.

Jumanji il gioco, Edizione in Legno

“Nella giungla dovrai stare finché un cinque o un otto non compare”. Questa frase è rimasta impressa a tutti quelli che almeno una volta hanno visto Jumanji. Ora è disponibile, in legno, in versione gioco da tavolo. Non si sa se vi ritroverete nella giungla come Robin Williams, ma sicuramente vi divertirete a immedesimarvi nei protagonisti del film. Può essere vostro a soli 23,49 euro.

