Cinque consigli per il Cyber Monday

Per gli appassionati di elettronica oggi è la giornata per voi. Il cyber monday è una giornata dedicata allo shopping elettronico ed è il secondo evento più atteso durante l’anno, dopo il black friday. La giornata di oggi sancisce la fine delle promozioni per lo shopping pre-natalizio. Giornata ideata dagli americani, in Italia il via lo ha dato Amazon e lo hanno seguito eBay, MediaWorld, Unieuro ed ePrice. Su Amazon le offerte saranno incluse in un’unica pagina e dureranno ventiquattro ore. Vi consigliamo cinque oggetti che vale la pena acquistare in questa giornata.

Kindle con luce frontale integrata

Per gli amanti della lettura è disponibile una super offerta. Dite addio al buio e date il benvenuto alla luce. Kindle ha pensato a una nuova funzione: la luce frontale regolabile. Questa vi permetterà di leggere tranquillamente i vostri libri per ore in ambienti esterni e interni, di giorno e di notte. Con una singola ricarica durerà settimane e non più poche ore.

Compra | su amazon

LG Soundbar TV Bluetooth 160W

Vi piace organizzare le serate cinema, ma non avete gli strumenti giusti per farlo? Con la Soundbar LG potrete vedere i vostri film e le vostre serie preferite come se foste al cinema. Il suono surround cinematografico è dovuto grazie alla alla connettività wireless con un sistema audio fino a 5.0.2 canali.

Compra | su amazon

Sony Smart Tv 43 Pollici

Da integrare, se volete, con la Soundbar, la Smart tv della Sony da 43 pollici la trovate a un prezzo stracciato. Con un Led 4k ultra HD hdr avrete un’immagine ancora più intensa e reale. Compatibile con Alexa e Google Home, naviga in internet, guarda i video su YouTube ed è fornita delle piattaforme streaming come Netflix e Prime Video.

Compra | su amazon

Robot aspirapolvere Professionale quattro in uno

Le pulizie vi annoiano? Con il robot di IKOHS non è più un problema. Con la sua navigazione intelligente, il robot spazza, aspira, passa il panno e lava. Si muove adattandosi ad ogni angolo della vostra casa. Pulisce sotto i mobili, rileva gli ostacoli ed è dotato di un sensore anti-caduta che evita scale. Con questo fantastico robot potrete rilassarvi e godervi la vostra birra sul divano, tanto ci pensa lui a rendere la casa presentabile.

Compra | su amazon

Paraorecchie Cuffie Bluetooth

Vi piace ascoltare la musica mentre andate al supermercato, ma temete il freddo. Con una durata di dieci ore, con le cuffie paraorecchie potrete tenere al caldo le vostre orecchie mentre ascoltate la vostra musica preferita. Con la modalità wireless avrete un audio perfettamente equalizzato e compatibile con tutti gli smartphone Apple e Android, computer, laptop e tablet. Le cuffie paraorecchie oltre a tenervi al caldo durante la stagione più fredda, daranno un tocco in più ai vostri outfit.

Compra | su amazon