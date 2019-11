Cos’è Canopy e cosa centra con Amazon e il black friday

Avete mai sentito parlare di Canopy? Conoscete solo a grandi linee che cos’è?

Forse non sapete che centra con Amazon, la più grande internet company al mondo, fondata da Jeff Bezos nel 1994 col nome di Cadabra.com, poi diventata Amazon.com al lancio nel 1995.

Partiamo dalle basi: AMAZON

Sdoganato al massimo, Amazon è ormai il sito più usato e conosciuto per gli acquisti online, che vende in tutto il mondo.

Che si tratti di cose nuove o usate, tutto ciò che si può volere si trova sul sito americano.

Dall’Amazon Studios (la parte di Amazon che dal 2010 sviluppa fumetti, film e show televisivi), all’Amazon Web Services (piattaforma di cloud computing e servizi web offerti commercialmente su internet) fino al Self publishing (piattaforma con cui è possibile auto pubblicare i propri lavori), il sito si presenta in modo chiaro, immediato e con tutte le informazioni utili a portata di click.

Senza limitazioni di genere, come già detto, Amazon vende davvero di tutto senza particolari distinzioni di prezzo o qualità. Proprio andando a considerare questi aspetti, si viene a conoscenza di Canopy, sito che già dalla sua prima pagina si presenta come “Canopy is Amazon, curated”, ovvero l’Amazon curato.

Cos’è Canopy

Canopy

Da una piccola squadra divisa fra Toronto e San Francisco, nasce Canopy, il sito collegato esclusivamente alla vendita su Amazon, che offre però prodotti scelti su misura e con grande attenzione da parte del team.

Canopy si propone come guru a cui affidarsi quando si compra qualcosa da Amazon.

Con un sito tutto suo, si sviluppa come una community caratterizzata dal buon gusto, che sceglie appositamente i prodotti più belli e funzionali.

Possiamo immaginare Canopy come una boutique, che ci consiglia solo le cose migliori tra tutte quelle reperibili sul catalogo Amazon.

I consigli, l’organizzazione e la cura del sito vengono fatti da persone reali.

Come il miglior influencer da seguire tra i vari siti internet, unito alla facilità e sicurezza d’acquisto di Amazon, Canopy aiuta a scegliere i prodotti da comprare o da salvare nella propria collezione online.

29 novembre 2019: il black friday

Canopy mix Amazon. Nella settimana del black friday, farsi suggerire da Canopy è un ottimo modo per scegliere i propri acquisti.

Esteso, in realtà, a più di un giorno nell’ultima settimana di novembre, il black friday è ormai arrivato, e pensando a tutti i prodotti scontati viene da mettersi le mani nei capelli, sia dalla felicità, sia per la quantità di cose che rende la scelta ancora più difficile.

Proprio per sfuggire alle indecisioni, per scegliere i propri acquisti da black friday, farsi consigliare da Canopy può essere una soluzione a portata di click.

Diviso in base ai brand, all’occasione o alla categoria, trovare ciò che si vuole è molto semplice e una volta trovato il proprio prodotto, basta cliccare su acquista per essere reindirizzato alla pagina Amazon del prodotto.

Canopy