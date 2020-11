70 anni di Carlo Verdone: cinque film, un sacco belli, per ricordarlo

“Che dirvi? So’ tanti, ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to Run finché potrò”.

Sono queste le parole di Carlo Verdone sul suo profilo Instagram: l’attore romano compie settant’anni oggi. Da ragazzo era timido e il mestiere dell’attore era l’ultimo dei suoi piani. Spinto dai genitori, oggi vanta sessantasei film, ventisette da regista e trentanove da attore, con ben oltre quarant’anni di carriera premiati con diversi riconoscimenti, tra cui nove David di Donatello. Per festeggiarlo, abbiamo scelto cinque tra i film più iconici dell’attore romano.

Un sacco bello (1980)

Con Un sacco bello Verdone consacra il suo esordio come regista e come attore protagonista. Il film è ambientato in una Roma desolata nel giorno di Ferragosto. Tre storie e tre personaggi interpretati da Carlo Verdone: Enzo, un ragazzo di trent’anni senza amici. Convince il suo amico Sergio a partire per una vacanza in Polonia, ma appena fuori città ci saranno degli imprevisti che fanno sfumare il viaggio. Poi c’è Leo, un ragazzo ossessionato da sua madre che lo aspetta a Ladispoli, ma il tutto viene deviato dall’incontro con Marisol, una giovane turista spagnola. L’ultimo personaggio è Ruggero, un giovane hippie, che vive in una comunità toscana, ed è convinto di aver avuto una visione mistica. Tornato a Roma con la sua ragazza, incontra suo padre che cerca di farlo ritornare a casa.

Borotalco (1982)

Per la prima volta il film vede solo un personaggio interpretato da Verdone. I protagonisti sono Nadia e Sergio, due venditori porta a porta di enciclopedie. Sergio, fidanzato con Rossella, vive una vita di rinunce e il lavoro non è dei migliori, Nadia, invece, è bella e spigliata. Fidanzata con Cristiano è una fan di Lucio Dalla. Viste le doti lavorative di lei, Sergio decide di contattarla chiedendole di collaborare.

Compagni di scuola (1988)

Compagni di scuola è un film tratto da un’esperienza personale dell’attore. La protagonista del film è Federica, interpretata da Nancy Brilli, una trentacinquenne abbandonata dall’anziano amante che l’ha mantenuta per anni. Giù di morale, decide di organizzare una rimpatriata con gli ex compagni del liceo. Avvolti dalla malinconia, tutti i suoi amici dell’adolescenza, riveleranno le loro frustrazioni e i loro fallimenti morali ed economici.

Viaggi di nozze (1995)

Il film narra le storie di tre coppie di novelli sposi, dal matrimonio fino al viaggio di nozze. Il professor Borroni, medico affermato che pensa solo al lavoro. Convola a nozze con Fosca, riconoscente per averla aiutata con la madre malata. Poi c’è Giovannino che sposa la sua eterna fidanzata Valeriana. Dopo la messa del matrimonio, i due si imbarcano per una crociera, ma Giovannino riceve una telefonata prima dell’imbarco ed è costretto a tornare a Roma. L’ultimo dei tre protagonisti è Ivano, un giovano coatto che sposa Jessica, la sua anima gemella uguale a lui. Dopo il matrimonio partono per l’avventurosa luna di miele. Da qui nasce la famosa frase “O famo strano?”.

Grande, grosso e… Verdone (2008)

In questo film Verdone reinterpreta tre dei suoi personaggi più famosi: il Candido, il Logorroico e il Volgare. Anche qui, nel film vengono narrate tre storie, ma, per la prima volta, non sono intrecciate tra loro. La prima storia parla di Leo, il Candido, il quale è in partenza per il campo scout quando l’anziana madre muore durante la notte. Poi c’è Callisto, il Logorroico, professore universitario di storia dell’arte. Vedovo per tre volte, vive con il figlio ventisettenne. Con la scusa di frequentare circoli privati, la sera frequenta prostitute e consulta siti pornografici. L’ultimo del trio è Moreno, il Volgare. Con sua moglie Enza e Steven, il loro figlio, per sconfiggere la crisi familiare, decidono di trascorrere le vacanze a Taormina.

