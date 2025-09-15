Sabato 13 settembre, lo show dedicato alle tradizioni regionali italiane ha regalato momenti di puro divertimento grazie a Stefano De Martino e Thanat Pagliani. Il protagonista indiscusso della puntata è stato il vattacicirchie, strumento musicale tradizionale abruzzese portato in studio da Thanat, che tra curiosità, spiegazioni e piccoli incidenti ha conquistato il pubblico e i social.

Cosa è successo in diretta a Affari Tuoi

La puntata è iniziata con la presentazione del vattacicirchie, antico strumento a percussione dal suono unico, simbolo della musica popolare abruzzese. Mentre Thanat lo mostrava al pubblico con entusiasmo, ha avuto un piccolo contrattempo: avvicinandosi a De Martino, ha urtato accidentalmente i denti contro il microfono, scatenando le prime risate in studio. Ma il momento più esilarante doveva ancora arrivare.

Il conduttore ha spiegato che strofinando un panno umido sulla canna di bambù dello strumento si ottiene un suono particolare, definito dagli esperti “fisiologico” per la sua somiglianza con rumori naturali e corporei. Thanat ha seguito le istruzioni con impegno, ma il gesto, seppur innocente, ha creato un momento di imbarazzo comico che ha fatto esplodere in risate De Martino e il pubblico.

«Ho detto fisiologico ed è partita la mano, ed è brutto. Non siamo ancora caduti così in basso, vi assicuro», ha scherzato il conduttore, prendendo subito in mano la situazione. Per riportare tutto alla leggerezza, De Martino ha suonato lui stesso il vattacicirchie, facendo risuonare il celebre “suono fisiologico” e concludendo con un sorriso rivolto a Thanat: «Ti capita? Capita un po’ a tutti».

Thanat in imbarazzo

L’episodio è rapidamente diventato virale sui social, dimostrando quanto il programma sappia unire comicità, spontaneità e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il vattacicirchie, fino a quel momento poco conosciuto, è stato messo sotto i riflettori, mostrando al pubblico quanto sia ricca e affascinante la tradizione musicale dell’Abruzzo.

Tra risate, gag e curiosità culturali, la puntata ha confermato il talento di De Martino nel gestire situazioni comiche in diretta e la simpatia di Thanat nel portare la cultura popolare nelle case degli italiani, trasformando un semplice strumento musicale in un protagonista indimenticabile della serata.