Futuro tutto da scrivere quello di Anna Pettinelli che, nella stagione televisiva 2025/2026 potrebbe cambiare tutto o tuffarsi in una nuova avventura mantenendo l’impegno attuale. Dopo una breve pausa, la Pettinelli è tornata stabilmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi con il ruolo di insegnante di canto. Contemporaneamente, tuttavia, è stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque come opinionista.

Un ruolo, quello di opinionista, che le si addice e che potrebbe ricoprire a settembre in un altro programma. Pur mantenendo la cattedra di insegnante di Amici, infatti, la Pettinelli potrebbe decidere di accettare di trasformarsi in un’opinionista professionista in uno dei programmi più seguiti e chiacchierati di Mediaset.

Anna Pettinelli, non solo Amici: dove è pronta a sbarcare

Dopo i vari litigi con Rudy Zerbi, diventati ingredienti principali di Amici, Anna Pettinelli potrebbe cominciare a creare dinamiche accettando di diventare opinionista della nuova edizione del Grande Fratello che, a settembre, potrebbe essere totalmente rivoluzionato. Alfonso Signorini, infatti, avrebbe intenzione di cambiare tutto e, al proprio fianco, nel ruolo di opinioniste, vorrebbe due nomi bomba ovvero quelli di Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

A lanciare la clamorosa indiscrezione sull’insegnante di Amici è Dagospia che, a tal proposito, scrive: “Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo”.

La Pettinelli, dunque, qualora l’ipotesi del Grande Fratello dovesse concretizzarsi, si ritroverebbe ad avere un doppio ruolo: quello di Amici che la vedrebbe impegnata la domenica pomeriggio per il pomeridiano e alcuni giorni a settimana per seguire il percorso degli allievi e quello di opinionista del Grande Fratello che potrebbe andare in onda una volta a settimana o tornare anche alla doppia puntata settimanale.

C’è anche chi pensa ad un singolo ruolo per la Pettinelli che si ritroverebbe a dover scegliere tra quello di insegnante di Amici e quello di opinionista del Grande Fratello. Ad oggi, tuttavia, è difficile ipotizzare un addio della Pettinelli ad Amici dove Maria De Filippi, oltre a dover trovare un nuovo insegnante di danza dopo il probabile addio di Deborah Lettieri, si ritroverebbe a dover trovare anche l’erede della Pettinelli.

Il futuro della conduttrice radiofonica, dunque, non è ancora chiaro ma la televisione è pronta ad accoglierla ancora. E c’è chi scommette sul successo che la Pettinelli avrebbe accettando di affiancare Signorini al Grande Fratello come opinionista.