Sposati da anni e genitori della piccola Maria, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono stati ospiti della puntata de La volta buona in onda il 3 giugno 2025 durante la quale sono stati i protagonisti di un fuorionda che è diventato immediatamente virale.

Nel salotto di Caterina Balivo, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno commentato l’argomento del giorno ovvero le crisi di coppia che, durante l’estate, diventano sempre più evidenti. Nell’esprimere la propria opinione, il coreografo e la showgirl non sono riusciti a nascondere incomprensioni e tensioni. Tuttavia, tutto è passato in sordina almeno fino a quando, durante un fuorionda, si è sentita la voce di Enzo Paolo che ha spiazzato letteralmente tutti.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: cos’è successo in diretta

La presunta crisi di coppia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è stata al centro di alcune puntate del Grande Fratello di cui il coreografo è stato concorrente. I due, tuttavia, hanno poi rassicurato tutti mostrandosi sempre più sereni e felici. Almeno fino a ieri quando, nel corso della puntata de La volta buona, i due hanno dato spettacolo lasciando senza parole tutti.

Nel salotto della trasmissione di Raiuno si parlava delle coppie in crisi, in particolare di Samanta Togni e del marito. La ballerina ha raccontato cos’è successo spiegando di non essere riuscita ad arrivare ad una riconciliazione. Avendo in studio una coppia longeva come quella di Enzo Paolo e Carmen Russo, Caterina Balivo ha provato ad indagare sul loro rapporto.

“Voi crisi ne avete avute?”, ha chiesto la conduttrice. “Io non me ne sono accorta”, è stata la replica di Carmen che ha così smentito tutte le varie voci di crisi. Tuttavia, la versione di Enzo Paolo è stata diversa. “Il problema è che io soffro, lei no, è questo il punto. È una crisi a metà”, ha detto il coreografo. Le parole di Turchi non sono state prese sul serio dai presenti in studio dove tutti sono scoppiati a ridere.

Arianna David, poi, ha ricordato l’avventura di Enzo Paolo all’Isola dei Famosi e Turchi ha spiazzato ancora: “Lì sono stato operato dopo due giorni. Non sono stato male per Carmen sull’isola, io sto male per lei tutti i giorni. Io cerco di accontentarla e lei non è mai contenta”. “Ma secondo te”, ha sbottato allora Carmen Russo, “dopo 40 anni non sono contenta?”. Enzo Paolo ha così raccontato un piccolo litigio avvenuto in macchina dando vita ad un nuovo e divertente battibecco.

Ad interrompere tutti è stata Caterina balivo che ha mandato in onda la pubblicità ma mentre le immagini sfumavano, si è sentita la voce di Enzo Paolo che urlava: “Io ti amo, come te lo devo dire!”.