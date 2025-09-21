Lunedì 22 settembre segna l’ingresso ufficiale di Caterina tra le Veneri, un passaggio atteso che la proietta al centro delle attività del grande magazzino. La scoperta di Botteri e Delia sull’arrivo di Ettore Marchesi come nuovo stilista di Galleria Milano Moda apre scenari interessanti per il futuro della casa di moda, con il talento di Ettore che promette di scuotere l’ambiente. Nel frattempo, prende forma il progetto Paradiso Donna, un evento culturale organizzato da Roberto che punta a valorizzare le opere di scrittrici contemporanee, ispirandosi al successo del romanzo di Rosa Camilli.

Intanto, i coniugi Gallo complicano la vita a Salvatore ed Elvira, mentre Enrico si chiude sempre più in sé stesso, combattendo contro un dolore persistente alla mano che sembra nascondere un problema serio. L’entusiasmo di Adelaide per i preparativi del matrimonio è palpabile, ma la serenità della coppia viene minacciata da qualcuno che sembra voler mettere i bastoni tra le ruote a lei e a Marcello.

Articoli diffamatori e intrighi a Villa Guarnieri

Martedì 23 settembre la tensione cresce con la scoperta di un articolo diffamatorio scritto da Anselmo Conaro contro la Contessa e Marcello. Umberto, venuto a conoscenza della situazione, si rivolge a Tancredi per impedirne la pubblicazione, ma la situazione presto sfugge di mano. Adelaide, sempre più coinvolta dall’imminente matrimonio, lancia una sfida a Botteri ed Ettore per scegliere l’abito migliore per le sue damigelle, segno di una competizione che accende gli animi.

Al Paradiso, Caterina affronta i primi problemi dopo aver rovinato uno scialle prezioso, mentre Rosa resta legata ai ricordi passati con Marcello. La visita inaspettata di Marina Valli a Matteo porta nuove emozioni, mentre quest’ultimo si rende conto che l’assenza di Odile gli impedisce di trovare l’ispirazione necessaria per comporre nuova musica.

Mercoledì 24 settembre, nonostante gli sforzi di Umberto e Tancredi, l’articolo diffamatorio viene pubblicato, facendo salire la tensione a Villa Guarnieri. Matteo tenta un riavvicinamento con Odile, ma Ettore non demorde nella sua conquista della giovane. Nel frattempo, Enrico continua a nascondere il suo problema alla mano, convinto di poterlo gestire da solo. La situazione al Paradiso si agita ulteriormente quando Fulvio chiede aiuto a Concetta per riparare lo scialle danneggiato da Caterina, permettendo alla ragazza di concludere la sua prima vendita.

L’ipotesi che l’articolo diffamatorio possa essere opera di Umberto provoca un crescente malumore in Adelaide, che porta quest’ultimo a prendere una decisione drastica. Intanto, Barbieri cerca di placare gli animi e rassicurare la sua promessa sposa.

Giovedì 25 settembre è caratterizzato da un incontro organizzato da Adelaide e Odile con Conaro per ascoltare la sua versione dei fatti. Umberto, nel frattempo, incarica Rosa di pubblicare un articolo che possa riabilitare l’immagine di Marcello e della Contessa agli occhi del pubblico. Ettore presenta un bozzetto per l’abito da sposa della madre a Odile, mentre Botteri trae ispirazione dall’errore di Caterina per una nuova linea di moda.

La situazione precipita quando Marina ha un malore improvviso al Circolo e viene soccorsa da Enrico, mentre Rosa accetta l’invito a cena di Marcello, sul quale ha appena scritto un articolo come richiesto da Guarnieri. Nel frattempo, Salvatore ed Elvira prendono una decisione drastica per tutelare la salute del loro figlio, evidenziando nuove tensioni nella famiglia.

Venerdì 26 settembre, la preoccupazione per la tosse insistente di Andrea spinge i coniugi Amato a pensare a un trasferimento lontano da Milano, in una località di mare. Al Paradiso, si lavora invece alla realizzazione di scialli personalizzati e le Veneri preparano un corredo per il ricovero di Marina, che necessita di un intervento urgente. Matteo rimane al suo fianco, pur con la mente rivolta a Odile, mentre Enrico si trova angosciato dalla necessità di operarla, complicata dal suo problema alla mano. Il successo dell’articolo firmato da Rosa rappresenta una nota positiva in questa settimana turbolenta.