Stefano De Martino, diventato il volto di punta della Rai e tornato in onda con la nuova stagione di Affari tuoi, nelle prossime settimane, sarebbe dovuto tornare a canale 5, dove è nato artisticamente, per una breve apparizione. La carriera del conduttore napoletano è iniziata proprio a Mediaset dove si è inizialmente fatto conoscere come allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi di cui è stato anche ballerino professionista per poi fare il salto conducendo il daytime di Amici.

Quello di Stefano De Martino nel talent show della De Filippi è stato un vero battesimo che gli ha poi permesso di tuffarsi in nuove avventure professionali che l’hanno portato in Rai. Tuttavia, nonostante ormai sia legato all’azienda di Viale Mazzini da un contratto, in uno show di canale 5 era prevista anche la presenza di De Martino che, però, stando ad un’indiscrezione clamorosa, non ci sarà più.

Stefano De Martino: perché salta l’ospitata a canale 5

Con la nuova stagione televisiva, Canale 5 ha deciso di puntare anche sulla musica trasmettendo diversi concerti. Dopo quelli di Alessandra Amoroso, Elisa ed Elodie, prossimamente, in prima serata, al termine de La ruota della fortuna che continua a vincere la sfida degli ascolti con Affari tuoi, andrà in onda il concerto che Sal Da Vinci ha tenuto a Napoli, in Piazza del Plebiscito.

La data da segnare sul calendario è giovedì 25 settembre e, insieme a Sal Da Vinci, sul palco, ci saranno tanti amici e colleghi. da Paolo Bonolis a Gigi D’Alessio, passando Renato Zero. Tra questi, era prevista anche l’ospitata di Stefano De Martino la cui esibizione, insieme a Sal Da Vinci, è stata registrata e pronta per essere trasmessa, ma a quanto pare, l’ospitata del conduttore napoletano sarà saltata.

“Canale 5 trasmetterà giovedì 25 settembre il concerto di Sal Da Vinci. Per festeggiare il cantante partenopeo sono arrivati a Piazza Plebiscito tantissimi artisti: da Paolo Bonolis a Gigi D’Alessio fino a Renato Zero. Tra gli ospiti della serata anche Stefano De Martino, come segnalato dal giornalista Gabriele Parpiglia” – scrive Giuseppe Candela per Dagospia.

Nessuna censura, tuttavia, da parte dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi: “Mediaset ha acquistato il concerto fatto e finito da VivoConcerti. L’ex di Belen non avrebbe firmato la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai, seppur con a disposizione alcune deroghe”, fa sapere ancora Giuseppe Candela.

I fan di Stefano De Martino, dunque, non potranno vederlo nei panni da showman sul palco di Sal Da Vinci.