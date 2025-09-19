Il countdown per l’inizio di Ballando con le stelle 2025 è partito e gli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori sono tutti puntati su Barbara D’Urso. Dopo due anni lontana dalla tv, la conduttrice ha deciso di tornare ad essere protagonista accettando l’offerta di Milly Carlucci che, dopo averla corteggiata a lungo, è riuscita a strapparle il sì. Da sabato 27 settembre, Barbara D’Urso che ha già cominciato la preparazione con Pasquale La Rocca, sfoggerà il suo talento provando a conquistare la fiducia dei telespettatori anche come concorrente.

La presenza, tuttavia, di Barbara D’Urso in uno dei programmi più importanti della Rai hanno portato molti addetti ai lavori a credere che quello della Carlucci sia stato un affronto a Mediaset. A rispondere, tuttavia, a queste voci è la stessa Milly Carlucci.

Milly Carlucci: nessuno strappo a Mediaset, ecco perché Barbara D’Urso è a Ballando con le stelle

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 settembre 2025, Milly Carlucci ha spiegato di essere riuscita a convincere Barbara D’Urso dopo averla cercata a lungo.

“Con Barbara c’è una storia cominciata anni fa, quando la invitai come ballerina per una notte…Alla fine ci siamo riusciti, l’anno scorso è stata nostra ospite e da lì è nata l’idea di questa curiosa avventura come concorrente…”, ha spiegato la conduttrice Rai che, per festeggiare il 20esimo anniversario della trasmissione, ha scelto di avere tra i concorrenti non solo Barbara D’Urso la cui avventura è iniziata in salita, ha scelto di avere anche Paolo Belli che ha lasciato il posto di co-conduttore a Massimiliano Rosolino.

Milly Carlucci, poi, ha approfittato dell’intervista per dare qualche consiglio alla D’Urso: “Deve lasciarsi andare, farsi coccolare da un gruppo che le sta intorno, che risponde a una logica generale…Non è lei l’ammiraglio, ma diventa una punta di diamante facendo l’agonista…”.

La conduttrice Rai, poi, non ha commentato, sempre con la sua eleganza, le voci di chi parla di un affronto a Mediaset: “Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo…Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti…”.

Infine, ricordando i vari personaggi televisivi che, nel corso degli anni hanno lasciato la Rai per passare a Mediaset, ha aggiunto: “Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione…”.