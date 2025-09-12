Dopo aver trascorso diversi anni a Mediaset dove ha condotto diversi programmi, ultimo Tu sì que vales con grande successo, Belen Rodriguez ha deciso di lasciare l’azienda e di concedersi un anno di pausa dedicandosi ad altri progetti ma soprattutto a se stessa e ai figli Santiago e Luna. Belen, tuttavia, è poi tornata ufficialmente in tv e il ritorno sul piccolo schermo della showgirl argentina era stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fan che la seguono da tantissimi anni ovvero sin da quando, giovanissima, conquistò tutti come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia, il ritorno in tv di Belen non ha soddisfatto totalmente Warner Discovery, l’azienda che le ha dato la possibilità di tornare in tv o almeno così pare visto che il programma con cui Belen ha ricominciato anche a parlare d’amore non andrà più in onda.

Belen Rodriguez, cancellato il suo programma: il motivo e dove vedremo la showgirl

Belen Rodriguez che, nel corso degli anni, oltre ad essere stata una protagonista indiscussa del piccolo schermo ha fatto anche parlare di sé per le sue storie d’amore, era tornata in tv proprio con un programma sui sentimenti dal titolo “Amore alla prova”. Una trasmissione in cui la showgirl credeva tantissimo e a cui aveva dedicato grande energia non avendo mai nascosto di essere una persona romantica e sognatrice e di dare molta importanza all’amore.

Purtroppo, però, il programma non tornerà in onda con una nuova edizione e a prendere tale decisione, come riporta Giuseppe Candela nella rubrica “c’è chi dice…” pubblicata sul settimanale Chi, sarebbe stata proprio Warner Discovery.

“Non tornerà in onda su RealTime il suo programma Amore alla prova, anche se da Discovery non escludono novità nei prossimi mesi…” – scrive Giuseppe Candela. Nessuna, nuova pausa professionale, però, per Belen perché la Rodriguez tornerà comunque in tv con la nuova edizione dello show comico OnlyFun e poi debutterà come speaker radiofonica su Radio Rai2 alla conduzione della trasmissione al fianco di Vincenzo De Lucia e Barty Colucci.

Belen, inoltre, dovrebbe anche sbarcare in Rai dove, da sabato 27 settembre, gli occhi di tutti saranno concentrati su Barbara D’Urso che ha accettato di scendere in pista come concorrente di Ballando con le stelle 2025. Sulla stessa pista dovrebbe scendere proprio la Rodriguez come ballerina per una notte della seconda puntata dello show di Milly Carlucci. Insomma, nonostante la cancellazione del programma, gli impegni tv a Belen non mancano sicuramente.