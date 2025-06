Dopo anni trascorsi in Rai dove ha lavorato prima al Tg3 e poi ha condotto il programma “Cartabianca” occupandosi di politica e di attualità, Bianca Berlinguer ha deciso di lasciare la Rai e accettare l’offerta Mediaset. Dal 2023, infatti, la Berlinguer ha lasciato Raitre ed è passata a Rete 4 dove continua a condurre lo stesso programma di cui ha mantenuto anche il format.

Con la trasmissione “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer non ha mai smesso di occuparsi di politica portando anche su Rete 4 non solo la sua professionalità, ma anche Mauro Corona che, dopo essersi fatto conoscere dal pubblico come opinionista di Cartabianca, continua a svolgere lo stesso ruolo anche in “E’ sempre cartabianca”.

In poco tempo, la Berlinguer è diventata una delle conduttrici di punta della reti Mediaset soprattutto per quanto riguarda i talk show politici. In attesa di concludere l’attuale stagione televisiva e godersi un periodo di riposo, pare che per la Berlinguer, Mediaset stia già pensando al suo futuro.

Nuovo programma per Bianca Berlinguer: l’idea di Mediaset

Secondo voci di corridoio riportate dal portale Affari Italiani, pare che i vertici Mediaset ripongano totale fiducia in Bianca Berlinguer e nella sua professionalità e, soddisfatti dei risultati finora raggiunti con “E’ sempre cartabianca” stiano pensando di affidarle un nuovo programma nella prossima stagione televisiva.

Se con “E’ sempre cartabianca”, l’impegno di Bianca Berlinguer è settimanale, con il nuovo programma, la conduttrice sarebbe impegnata quotidianamente. Stando a quello che riporta Affariitaliani.it, infatti, pare che la squadra di Pier Silvio Berlusconi voglia affidare alla Berlinguer un programma quotidiano.

L’idea sarebbe quello di affidarle un preserale da mandare in onda tutti i giorni, su Rete 4, prima o dopo la messa in onda dell’edizione serale del Tg4.

“Si starebbe pensando di realizzare un programma giornalistico da inserire nel preserale di Rete 4, magari prima o subito dopo l’edizione delle ore 19 del Tg4…Alla guida di questo ipotetico spazio ci sarebbe Bianca Berlinguer…”, scrive Affariitaliani.it.

Per la Berlinguer sarebbe un impegno importante che, però, non spaventerebbe sicuramente la conduttrice che, già anni fa, su Raitre, prima di andare in onda in prima serata con Cartabianca, ha condotto un’edizione corta del programma, in onda proprio nella fascia preserale di Raitre.

Bianca Berlinguer, dunque, accetterà la proposta di Mediaset? Per ora, tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale. Tuttavia, con la presentazione dei palinsesti Mediaset alle porte, il nuovo programma della Berlinguer potrebbe diventare ufficiale.