Uomini e donne è ufficialmente in vacanza, ma i suoi protagonisti continuano ad essere seguitissimi sui social. Nell’ultima stagione, sono nate tante coppie nel trono over e i fan storici del programma di Maria De Filippi, attraverso Instagram, continuano a seguire come procedono tali relazioni come quelle di Valentina ed Emanuele, Giuseppe e Rosanna, Giovanni e Francesca, Morena e Francesco.

Tuttavia, anche i protagonisti storici del trono over che non sono ancora riusciti a trovare l’amore sono molto seguiti dal popolo del web. Gemma Galgani, ad esempio, è la star indiscussa del dating show di canale 5 e le sue vicende sentimentali, da anni, appassionano tutto il pubblico.

Nelle scorse ore, tuttavia, Gemma ha fatto preoccupare i fan per la sua salute: una foto pubblicata sui social dalla dama di Torino è diventata virale e scatenato l’ansia dei suoi fan che, ormai da anni, la seguono con profondo affetto.

Gemma Galgani: come sta dopo un piccolo problema di salute

Con una foto pubblicata su Instagram, Gemma Galgani ha mostrato di essere alle prese con la misurazione della pressione i cui valori hanno preoccupato i fan. La foto ha scatenato i followers della dama di Torino che hanno inondato di consigli la dama di Torino che ha poi ringraziato, ma anche rassicurato tutti.

“Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti possa essere di grande aiuto”, le parole. “Sono tanti i messaggi molto belli che porto nel cuore, anche una piccola parola può essere motivo di gioia. La vostra vicinanza e i vostri messaggi sono stati preziosi per me”, ha aggiunto.

Gemma, dunque, si sta riposando e godendo l’estate in attesa di tornare nel parterre del trono over nella prossima stagione di Uomini e Donne dove Gianni Sperti avrà un ruolo centrale. La dama di Torino, a settembre, spera di essere più fortunata dopo le varie delusioni affrontate nel corso dell’ultima stagione.

Gemma, infatti, uscendo con Arcangelo, sperava di poter vivere la favola d’amore che cerca da tempo. Dopo pochi appuntamenti, però, il cavaliere ha espresso il desiderio di conoscere ed uscire anche con altre dame fino a chiudere definitivamente con Gemma con cui, nelle ultime puntate, ci sono state discussioni di fuoco.

Sempre sognatrice e romantica, tuttavia, la Galgani non smette di credere nell’amore sperando di poter, finalmente, trovare il principe azzurro.